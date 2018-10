Domenica Live: Marco Cucolo parla della morte del figlio di Lory Del Santo

Mentre Lory Del Santo è al Grande Fratello Vip, il fidanzato Marco Cucolo ha rilasciato una toccante intervista a Domenica Live. A Barbara d’Urso l’ex concorrente di Pechino Express ha esternato tutto il suo dolore per la morte di Loren, al quale era molto legato. Rivedendo foto e video, Marco non è riuscito a trattenere le lacrime. Del resto è passato solo un mese e mezzo dal suicidio del ragazzo e Cucolo non ha ancora superato questa tragedia. Tragedia che il fidanzato di Lory ha ripercorso nel salotto di Canale 5, svelando ulteriori dettagli sulla vicenda. “Abbiamo ricevuto una telefonata quando è successo il fatto. Lory ha risposto al telefono e una volta che ha riagganciato mi ha chiesto: “Starai sempre con me?”. Poi mi ha detto che Loren era diventato un angelo e non era più con noi”, ha raccontato Marco.

Lory Del Santo dimagrita di 15 chili per la morte del figlio

“La morte di Loren ci ha travolti. Lory è dimagrita di 15 chili, non mangiava più. Guardava un punto fisso nel vuoto, io non l’ho mai lasciata sola. L’accompagnavo anche al bagno”, ha aggiunto Marco Cucolo a Domenica Live. “Lory è distrutta nel cuore, Loren era il figlio più piccolo, ha sempre avuto un’attenzione speciale nei suoi confronti”, ha puntualizzato il fidanzato della Del Santo. Che ha poi precisato a proposito della morte di Loren: “L’anedonia è un sintomo, non una malattia. Un sintomo, un disturbo, che si confondeva con il suo carattere. Era diverso da tutti gli altri, era una persona molto colta”.

Marco Cucolo sta soffrendo per la morte di Loren

“Sto vivendo questo dolore da solo, lontano dalla mia famiglia. Anche se i miei parenti mi hanno offerto il loro aiuto. La notte faccio fatica a dormire, ero davvero legato a Loren”, ha ammesso Marco Cucolo, che ha sempre avuto un ottimo rapporto con Loren ma pure con Devin, l’altro figlio di Lory Del Santo.