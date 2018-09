Lory Del Santo ha un altro figlio Devin, che è distrutto per la morte di Loren

La morte di Loren Del Santo (non è mai stato riconosciuto dal padre) ha devastato non solo Lory Del Santo ma pure Devin, il figlio che la showgirl ha avuto nel 1992 dal produttore cinematografico Silvio Sardi. A Verissimo la showgirl ha rivelato che Devin e Loren erano molto legati, tanto che il primo ha addirittura pensato di seguire il fratello che si è suicidato a causa dell’anedonia, una patologia cerebrale. “Tutto questo per Devin è straziante, lui pensa di essere la persona al mondo che più ha amato Loren”, ha raccontato Lory a Silvia Toffanin. “I miei figli vivevano insieme, facevano tutto insieme, c’era grande complicità tra di loro”, ha aggiunto la donna.

Lory Del Santo a Verissimo: “Devin non riesce a perdonarsi”

“Devin non riesce a perdonarsi per quello che è successo a Loren. In queste settimane, pur soffrendo, mi sono data forza per lui che mi ha fatto capire che avrebbe voluto seguire suo fratello, raggiungerlo per tornare a stare insieme a lui”, ha confidato Lory Del Santo a Verissimo. “Devin mi ha raccontato che alcuni giorni prima del suicidio di Loren si erano promessi che avrebbero vissuto per sempre insieme. Adesso Devin è rimasto negli Stati Uniti, non vuole che io stia al suo fianco perché deve dimostrare a tutti che ce la può fare da solo. Al suo fianco c’è il suo migliore amico. So che adesso sta un po’ meglio. Io gli ho fatto capire che non dobbiamo raggiungere una persona che non c’è più perché questa vive sempre accanto a noi”, ha ammesso la creatrice di The Lady.

Lory Del Santo ha avuto tre figli: ora le resta solo Devin

Nel corso dei suoi 59 anni, Lory Del Santo ha avuto tre figli: Conor, Devin e Loren. Il primogenito è nato nel 1986 dalla relazione con il musicista Eric Clapton. Il bambino è però morto per un tragico incidente nel 1991. L’anno dopo Lory ha avuto Devin da Silvio Sardi mentre nel 1999 è arrivato Loren. L’identità del padre di quest’ultimo non è mai stata svelata. Dopo l’intervista a Verissimo, Lory Del Santo ha condiviso uno scatto del figlio morto con Marco Cucolo, il suo fidanzato.