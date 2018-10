Marco Cucolo: 5 cose da sapere sul fidanzato di Lory Del Santo

1. Chi è Marco Cucolo? Cosa sappiamo del fidanzato di Lory del Santo ? Partiamo dalle basi, ovvero: dalla sua età , dalla sua altezza e dal suo peso . Marco Cucolo è nato a Napoli il 13 gennaio 1992 . È alto 188 cm e pesa 78 chili, ed è proprio grazie al suo fisico asciutto e slanciato che il ragazzo muove i suoi primi passi nel mondo della moda e dello spettacolo (settore dove tuttora lavora). Il suo nome, però, è diventato noto alle cronache rosa per via della sua relazione con Lory Del Santo con la quale, oggi, è ormai legato da ben 3 anni.

Marco Cucolo e Lory del Santo: differenza di età e come si sono conosciuti 2. Marco Cucolo e Lory del Santo differenza di età. L’unione di Marco Cucolo (classe 1992) e Lory Del Santo (nata il 28 settembre 1958) oggi, ma soprattutto in passato, ha fatto molto discutere per via della differenza di età tra i due. A separare lui e Lory, difatti, ben 34 anni di differenza. 3. Marco Cucolo e Lory Del Santo come si sono conosciuti? Marco Cucolo è stato il primo della coppia a esporsi. È stato lui infatti a dichiarare per primo i propri sentimenti a Lory Del Santo. Tutto iniziò con un messaggio su Facebook quando, superata la timidezza iniziale, Marco contattò privatamente Lory palesandole il proprio interesse.

Marco Cucolo: lavoro e vita privata del fidanzato di Lory Del Santo

4. Marco Cucolo, cosa pensa la madre di Lory Del Santo? La madre di Marco Cucolo, soprattutto agli inizi, non ha mai nascosto di non vedere di buon occhio il fidanzamento del figlio con la showgirl. I 34 anni di differenza, infatti, sono il motivo principale che l’hanno in più occasioni spinta a intervenire in diretta TV per palesare il suo disappunto.

5. Marco Cucolo, con Lory Del Santo anche attore e videomaker. Grazie a Lory Del Santo Marco Cucolo, negli ultimi anni, ha avuto modo di mettersi alla prova anche come attore e videomaker. Il ragazzo, infatti, ha dato un importante contributo a The Lady, la web series che Lory Del Santo ha lanciato su You Tube.