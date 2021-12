Uomini e Donne, Nicola Mazzitelli si sposa: ecco chi è la fidanzata

By

L’ex cavaliere del Trono Over, che fu accusato di complotto contro le regole del programma, annuncia il suo matrimonio

Nicola Mazzitelli si sposa! L’ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne è riuscito a trovare l’amore lontano dalle luci dei riflettori. Lui stesso, con il suo account Instagram, aveva fatto sapere ai suoi fan che finalmente è riuscito a trovare la sua anima gemella. Non è arrivata all’interno del programma di Maria De Filippi e forse si trattava anche di destino. Oggi è felice insieme a Emily.

Questo è il nome della donna che Mazzitelli presto si sposerà. Con una foto natalizia che lo ritrae seduto insieme alla fidanzata di fronte all’albero di Natale, Nicola annuncia che presto convoleranno a nozze. Ha fatto la sua proposta di matrimonio e ha ricevuto un bel sì! I suoi fan sanno benissimo quanto l’ex cavaliere ed Emily siano innamorati e felici.

La ragazza, che vive a Vicenza, non è un volto conosciuto ai telespettatori ed è riuscita a conquistare il cuore di Nicola circa nove mesi fa, con i suoi occhi azzurri e i lunghi capelli biondi. “Volevo dire a tutto il mondo che mi ha detto sì e mi ha reso l’uomo più felice del mondo”, annuncia in questi giorni Mazzitelli. Per lui questo sogno diventa realtà e il Natale è diventato ancora più speciale.

Sul suo profilo Instagram, anche Emily rivela di aver risposto sì alla magica proposta di matrimonio. Circa un anno fa, l’ex cavaliere del Trono Over svelava di avere un grande sogno, ovvero quello di sposarsi. Ha atteso la sua anima gemella, convinto che un giorno finalmente avrebbe avuto questa felicità.

Nicola Mazzitelli, l’esperienza a Uomini e Donne

Prima di trovare la donna della sua vita, Mazzitelli prese parte al programma del pomeriggio di Canale 5. Quando lo scorso anno era risultato positivo al Covid-19 e non aveva potuto presenziare in studio alle varie registrazioni, accadde il caos. Proprio in quei giorni, fu accusato di avere un accordo con l’ex dama Valentina Dartavilla Lupi.

Si fece avanti l’ipotesi, da lui smentita, che i due avessero avuto dei rapporti e che avessero un piano ben preciso. Dopo il Covid, secondo questa segnalazione, lui sarebbe dovuto rientrare in studio per poi lasciare, insieme a Valentina, il programma.

Proprio nello studio dello show di Maria De Filippi, Mazzitelli in lacrime si lasciò andare allo struggente racconto sul suo difficile passato. Un gravissimo incidente lo portò a vivere delle situazioni davvero drammatiche.