Uomini e Donne, Marta Pasqualato presto mamma: l’annuncio

Poche ore fa sul profilo Instagram di Marta Pasqualato è apparso un tenero carosello di immagini: l’annuncio dell’arrivo del suo primo figlio, frutto della relazione con Nicolò Del Mela. La Pasqualato è nota al pubblico del piccolo schermo per la partecipazione a Uomini e Donne in qualità di corteggiatrice, nell’ormai lontano 2018. Edizione nella quale, la Pasqualato aveva scelto di corteggiare Nicolò Brigante. Le cose tra i due però non andarono in porto alla fine, in quanto il tronista scelse di uscire dal programma con Virginia Stablum. Poco male per Marta Pasqualato, che a oggi, oltre a essere in procinto di diventare mamma, vive anche una felice relazione con Nicolò Del Mela, è un medico, carriera intrapresa dopo l’uscita dal noto dating show di Maria De Filippi, ma anche blogger e influencer su Instagram.

Il post annuncio

Come anticipato, i due futuri genitori hanno voluto dare la notizia ai fans tramite la pubblicazione di un tenero post sui loro profili social. “Con l’adrenalina ancora a mille dall’emozione, le mani che mi tremano un pochino mentre ve lo scrivo, ma con la felicità dentro il cuore, volevamo dirvi che la nostra piccola famiglia si sta per allargare“, sono state le parole dell’influencer per dare il lieto annuncio, e a corredo di un carosello di immagini che la riprendono insieme al compagno e futuro papà.

In alcune fotografie poi, compare anche la prima ecografia, tenuta tra le mani dalla futura mamma come un oggetto prezioso. In pochissimo tempo il post ha fatto il pieno di likes e commenti: tanti i volti noti del mondo dello spettacolo e followers della coppia che hanno voluto porgere ai futuri genitori i loro migliori auguri per una vita piena e felice. Non resta altro da fare che aggiungersi e augurare uno splendido e felice futuro alla famiglia che verrà!

La relazione con l’attuale compagno

L’attuale compagno dell’ex corteggiatrice, e futuro papà, non è un volto noto del mondo dello spettacolo. Motivo per cui, in molti si sono chiesti come si siano conosciuti i due.

Dopo l’esperienza a Uomini e Donne, la Pasqualato, con il cuore spezzato per via della mancata scelta di Nicolò Brigante, riuscì a superare la grande delusione anche grazie a colui che, di lì a poco, sarebbe diventato il suo compagno: il fotografo Simone Stinà. La loro relazione però non durò molto tempo e i due decisero di prendere strade differenti.

Da lì a poco però, Marta Pasqualino conobbe l’uomo della sua vita, colui con il quale avrebbe messo su famiglia: Nicolò Del Mela. Era il lontano 2020 quando l’influencer dava notizia ai suoi fans di aver conosciuto l’uomo o della sua vita e di aver deciso di fare il grande passo: la convivenza. Ora, di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia e i due, dopo aver approfondito a dovere la loro conoscenza e aver testato anche la convivenza, hanno deciso di fare un passo in più nella loro relazione e mettere al mondo il frutto del loro amore. Ancora tanti auguri ai due futuri genitori!