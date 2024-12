Uomini e Donne: De Filippi nervosa e Martina smaschera Amal

Si inizia con Michele Longobardi oggi a Uomini e Donne, dopo quanto accaduto ieri. Il tronista afferma che sta facendo molto per capire Amal. Michele ribadisce che la corteggiatrice evita con lui qualsiasi contatto fisico. Tanti telespettatori credono che questo dipenda dal fatto che Amal non sia mai stata davvero attratta da lui, bensì da Alessio Pecorelli, con cui aveva iniziato una conoscenza. Infatti, anche Martina De Ioannon fa notare che la corteggiatrice con l’ex tronista, che ha dovuto abbandonare il Trono, aveva un atteggiamento diverso. E, in effetti, questo è un dettaglio che non può passare inosservato, tanto che il pubblico applaude all’intervento di Martina, la quale appare convintissima di ciò che sta dicendo.

Intanto, Maria De Filippi nervosa cerca di capire se Michele andrà a riprendere oppure no Veronica. Il tronista assicura, ancora una volta, che non lo farà. La conduttrice fa poi sapere che Martina ha detto alla redazione che vorrebbe ballare con Gianmarco. Lui, sorridendo, accetta subito. Maria vuole capire cosa sta succedendo. La De Ioannon risponde di aver di nuovo voglia di ballare con il suo corteggiatore. Ciro lascia lo studio e va via di fronte a questo gesto. Martina assicura che andrà a riprenderlo.

De Filippi oggi a UeD torna su Michele, il quale è ancora convinto che non andrà a riprendere Veronica. “Attenzione, a me non interessa se c’è o non c’è, io dormo. Ma tu andrai a riprenderla?”, chiede la conduttrice. Longobardi ribadisce la sua posizione. Le anticipazioni delle ultime registrazioni fanno sapere che Veronica torna nelle prossime puntate e non mancano le lacrime, con Michele che si ritrova a lasciare lo studio con lei. Gianni Sperti interviene oggi per far notare che è stato il tronista a mandar via Veronica, provocandolo e chiedendole di andare via. Giustamente la corteggiatrice ha lasciato lo studio. Michele, però, continua ad affermare che Veronica è andata via di sua spontanea volontà.

Torna Barbara De Santi al centro studio, con i due cavalieri che aveva accettato di conoscere. Tra loro procede tutto bene. Si passa poi ad Alessio Pili Stella, che sta conoscendo Morena e Agnese. Con la prima, il cavaliere ha un acceso scontro. Entrambi si accusano a vicenda di mancato interesse. Morena alla fine decide di chiudere definitivamente, ammettendo di non capire nulla di ciò che fa. Agnese vuole continuare, ma confessa di avere dei dubbi. Tutti si scagliano contro Alessio, in quanto il suo comportamento appare ambiguo.

La puntata va avanti con Francesca Sorrentino, la quale è furiosa con il suo corteggiatore Gianmarco, che non le ha fatto arrivare alcun messaggio per il giorno del suo compleanno. I due discutono in studio, mentre Maria De Filippi fa sapere che la tronista si è recata, nei giorni precedenti, da Paolo. Intanto, le anticipazioni della registrazione di ieri segnalano che il Trono di Francesca è a rischio, in quanto è rimasta solo con un corteggiatore.