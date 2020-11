Uomini e Donne news, Nicola M. ha il Coronavirus: come sta il cavaliere

Il 39enne, originario di Cosenza, svela al pubblico che lo segue il motivo per cui è stato assente durante le ultime registrazioni del programma e sui social in questi giorni: è risultato positivo al Covid-19 e, purtroppo, non sta bene

Nicola Mazzitelli, cavaliere di Uomini e Donne, ha il Coronavirus. A renderlo noto è lui stesso, attraverso il suo account ufficiale di Instagram. Sulle sue Stories condivide un lungo messaggio per i suoi fan, preoccupati per la sua assenza. In tanti si sono chiesti che fine avesse fatto Nicola. Ed ecco che ora lui stesso spiega il motivo, rivelando di essere risultato positivo al Covid-19. Il cavaliere di Cosenza afferma di avere il virus da ben undici giorni. Domani avrebbe dovuto eseguire un nuovo tampone, ma non potrà farlo. Mazzitelli ammette di non poter effettuarlo poiché ancora non sta bene. Pertanto, molto probabilmente lo farà la prossima settimana.

In quanto ha contratto il Coronavirus, Nicola non può ovviamente prendere parte alle registrazioni delle varie puntate del programma. Dunque, i telespettatori potranno notare la sua assenza nei prossimi giorni. Il cavaliere calabrese spiega che la situazione è critica. Spera, chiaramente, che nei prossimi giorni potrà stare meglio. Sembra proprio che Nicola abbia accusato i principali sintomi del virus. Fortunatamente si trova a casa e non è stato necessario il ricovero.

Non appena starà meglio rifarà il tampone, finché non risulterà negativo. “Dopo deciderò cosa fare”, dichiara Mazzitelli. Per il momento la situazione è questa, deve pensare a stare bene. Si è allontanato da ogni cosa, proprio per pensare a se stesso. “Ci sentiamo quando starò meglio”, conclude così il suo video sui social Nicola. Non resta ora che attendere e sperare che il cavaliere ritrovi presto il sorriso, come tutti coloro che hanno contratto il Coronavirus.

Nicola Mazzitelli a Uomini e Donne: il cavaliere calabrese è arrivato quest’anno nel programma

Nicola rappresenta uno dei nuovi volti di questa edizione del programma. Il cavaliere calabrese ha commosso tutti quando ha raccontato in studio la sua storia. Dopo aver ricevuto un consiglio da Gianluca De Matteis, Mazzitelli ha deciso di svelare a tutti i presenti e al pubblico quanto accaduto diversi anni, a causa di un gravissimo incidente. Le sue lacrime non sono di certo passate inosservate e il racconto non ha potuto non suscitare delle emozioni forti. Nicola si fa spesso notare in studio, quando dice la sua opinione su quanto accade tra i suoi colleghi.