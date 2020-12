Uomini e Donne, Nicola M. accusato di complotto: “Qualcuno si pentirà”

Il cavaliere calabrese si sfoga dopo essere stato duramente accusato nello studio del programma insieme a Valentina e si dichiara certo del fatto che abbiano voluto farlo passare per quello che non è

Nicola Mazzitelli di Uomini e Donne rompe il silenzio dopo essere stato protagonista di dure accuse. In particolare, il cavaliere calabrese era stato accusato di complotto all’interno del programma. Il tutto è accaduto quando Maurizio, attuale conoscenza di Gemma Galgani, ha risposto a un attacco di Valentina Dartavilla Lupi. Il cavaliere, in quell’occasione, aveva deciso di parlare e di svelare alcune menzogne della dama. Quest’ultima pare avesse avuto dei rapporti con Costantino e avrebbe poi deciso di non raccontarlo. Non solo, durante questo momento di forte tensione, era uscito fuori che Valentina era andata oltre anche con Mazzitelli, il quale era assente in puntata poiché positivo al Coronavirus. A lanciarle questa accusa ci pensa Armando Incarnato, che poi fa retromarcia.

Ebbene dopo le dure accuse rivolte a Valentina, il cavaliere napoletano si è scagliato contro Nicola. Scendendo nel dettaglio, ha riportato in studio una conversazione telefonica che avrebbe avuto con Mazzitelli, il quale pare avesse dichiarato apertamente di averlo usato per far parlare di lui. Infatti, a far sapere ad Armando che Valentina aveva avuto qualcosa di più con Nicola, era stato proprio quest’ultimo! Dunque, a detta di Incarnato, il collega avrebbe fatto il doppio gioco. Ora a parlare ci pensa proprio Nicola attraverso alcune Stories su Instagram.

Rispondendo alle domande dei fan, annuncia che “la verità verrà a galla”, al momento giusto. Non è arrabbiato, in quanto a detta sua esserlo servirebbe a poco. Quando un utente gli chiede se è tutto vero ciò che è stato dichiarato in studio e se mai replicherà, il cavaliere risponde:

“Replicare a cosa? Se replico viene giù tutto. Le bugie hanno le gambe corte, lascia che il tempo sia galantuomo. Presto qualcuno si pentità di avermi messo in bocca cose non dette e attribuito fatti non commessi”.

A chi si riferisce? Sembra proprio ad Armando! In studio tutti sembravano credere a ciò che ha riportato Incarnato. Maria De Filippi aveva fatto notare che tutto questo appariva come un film di fantascienza. Intanto, Nicola oggi pare volersi sfogare per quanto accaduto. Si dichiara convinto del fatto che abbiano provato “in tutti i modi” di farlo passare per quello che non è. “Ma il mio silenzio gli entrerà nelle orecchie in modo assordante. Non c’è arma migliore”, dichiara Nicola.

Mazzitelli pare avere la coscienza pulita, certo che la verità verrà fuori. Lascia dei dubbi sul suo ritorno nel programma mentre risponde a un fan: “Lo scoprirai”.