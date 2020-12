Uomini e Donne Nicola M. smascherato, De Filippi: “Film di fantascienza”

Nicola Mazzitelli viene mascherato a Uomini e Donne da Armando Incarnato e dalla redazione. Ad aprire l’argomento ci pensa proprio il cavaliere napoletano, che nelle puntate precedenti aveva lanciato la segnalazione su Valentina Dartavilla Lupi. In particolare, dopo l’accusa di Maurizio, anche Armando aveva attaccato la dama rivelando in pubblico di essere a conoscenza di alcuni fatti tenuti segreti. Incarnato aveva fatto sapere che Valentina e Nicola sono andati oltre, durante la loro conoscenza. Questo il parrucchiere lo sapeva poiché aveva ricevuto dei messaggi da parte di Mazzitelli, che lo informava della cosa. Ma Armando aveva fatto passare la dama come una bugiarda che aveva deciso di nascondere quanto realmente accaduto.

Sono diversi gli attacchi a cui Valentina si è dovuta difendere. Oggi, però, Armando ribalta la situazione e chiede scusa alla dama per quanto accaduto. Incarnato racconta di aver ricevuto una telefonata in questi giorni, che l’ha lasciato senza parole. Nicola l’avrebbe contattato per dirgli:

“Io ho usato te perché tu sei uno che parla in trasmissione e per far parlare di me in trasmissione ho utilizzato te”.

A questo punto, Incarnato ha compreso che a prendere la decisione di mentire in studio sarebbe stato proprio Nicola. Armando spiega che Mazzitelli si sarebbe inventato il tutto così sarebbe tornato in studio e avrebbe potuto parlare al centro dello studio della cosa.

Interviene così Maria De Filippi, la quale riporta ciò che le ha raccontato la redazione. Nicola avrebbe chiesto a Valentina di negare, la quale però ha confermato quando le è stato chiesto di dire la verità, subendo gli attacchi. “La cosa stupefacente è lui che insulta lei di essere leggera, sembra un film di fantascienza”, dichiara la conduttrice, che appare sconvolta. Sembra proprio che Maria creda a questa versione dei fatti. In poche parole, Nicola avrebbe consigliato a Valentina di smentire – dopo aver fatto sapere tutto ad Armando – e poi in puntata lui avrebbe potuto accusarla di essere leggera.

Gianni Sperti definisce Nicola “marcio”, ma poi fa notare che Valentina gli avrebbe retto il gioco. Maria, sebbene ammetta di non volerla difendere, precisa che a lei piaceva tanto e così ha accettato ciò che lui le avrebbe chiesto. Intanto, Armando appare sempre più sconcertato da tutto questo: “Vengo utilizzato un pensiero perverso, secondo me sta messo male”. Per il momento da parte di Nicola non c’è alcuna risposta. Mazzitelli è molto attivo sui social, dunque potrebbe presto dare ai fan la sua versione dei fatti. Già la settimana scorsa si era ribellato sul suo account di Instagram!

Il cavaliere non si trova in studio poiché aveva contratto il Coronavirus nel periodo in cui sono state registrate queste puntate. Ma neanche nelle ultime registrazioni è presente nel programma. Dunque, potrebbe aver abbandonato definitivamente.