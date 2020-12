Uomini e Donne, Maria furiosa con Valentina: “Redazione presa in giro”

La conduttrice non ci sta e si lascia andare a un lungo e duro sfogo contro ex partecipanti che scrivono cattiverie sul programma dopo la loro uscita di scena, quando la dama viene smascherata

Maria De Filippi perde le staffe a Uomini e Donne, quando Valentina Dartavilla Lupi viene mascherata in studio da Maurizio. Dopo aver accusato il cavaliere e fatto un avvertimento a Gemma Galgani, la dama si ritrova costretta a doversi difendere da pesanti accuse. In particolare, Maurizio annuncia di essere in possesso di alcuni messaggi che proverebbero la falsità di Valentina nei confronti del programma. E mentre il cavaliere si reca nel camerino per prendere il suo cellulare, Armando Incarnato si scaglia sia contro Valentina che contro Aurora Tropea. A quest’ultima lancia nuove accuse: avrebbe scritto sui social dei commenti negativi sulla redazione. Quando Maurizio torna in studio consegna il cellulare a Maria, dove vi sono delle immagini che mostrano alcuni messaggi che Valentina si è scambiata con Costantino in passato.

Attraverso queste chat, esce fuori che la dama ha chiesto esplictamente all’uomo di evitare di rivelare in studio quanto è realmente successo tra loro. Il cavaliere doveva dichiarare di aver trascorso il tempo con Valentina guardando un film, ma in realtà i due avevano avuto dei rapporti. La dama oggi non può non confermare. Prima di leggere tali messaggi la De Filippi chiede alla donna se è davvero disposta a rispondere a determinate accuse: “Io al tuo posto mi imbarezzerei”. Ma Valentina appare sicura di sé e, infatti, senza problemi conferma il tutto. Maria non può non notare che, effettivamente, la dama ha preso in giro sia la redazione che Maurizio, quando ancora si conoscevano.

Esce fuori, inoltre, che Valentina stava aspettando il rientro di Nicola M. nel programma per andare via insieme. Maria sembra non credere più ad alcuna parola della dama, tanto che fa presente che quando una persona è bugiarda una volta è defficile che non lo sia altre. Non solo, apre un argomento particolare. La conduttrice parla di ex dame ed ex cavalieri che, una volta che sono stati lasciati a casa dalla redazione, hanno iniziato a lanciare cattiverie. “Ci sta che la redazione privilegi chi merita di stare in tv. Chi ha preso in giro la redazione viene allontanato più facilmente”, dichiara la De Filippi.

Detto ciò, fa presente che c’è “questa moda” di chi prende parte al programma e poi si scaglia contro la redazione perché non riesce a tornare in studio. Inizialmente tentano di rientrare nelle trasmissione e dopo aver ricevuto un ‘no’ “partono le cattiverie”. A detta di Maria, c’è appunto “gente della redazione che è rimasta male”. A questo punto, si rivolge ad Aurora prendendo in considerazione l’accusa fatta da Armando. Oltre ciò, fa sapere alla Tropea che, qualora lo avesse fatto davvero, non ne vedrebbe il motivo, visto che su di lei la redazione non ha mai detto nulla.

Maria è a conoscenza di tutte le persone che scrivono cattiverie. Dopo questo discorso, passa a Valentina. La conduttrice non comprende come sia possibile che la dama abbia avuto questo comportamento. “Hai mentito prima tante volte, cadi. Non diventi più credibile”, afferma la De Filippi riferendosi al fatto che Maurizio è rimasto molto male.