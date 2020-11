UeD anticipazioni, polverone sulla redazione: dama smascherata

Le nuove anticipazioni di Uomini e Donne della registrazione di oggi, venerdì 27 novembre 2020, segnalano svolte interessanti per i protagonisti. La puntata è iniziata con Gemma Galgani, che sta proseguendo la sua conoscenza con Maurizio. La dama torinese ha raccontato di averlo invitato a mangiare a cena a casa sua. Lui, però, ha poi deciso di portarla a mangiare fuori. A questo punto, è intervenuta Valentina, la quale ha avvertito Gemma. In particolare, la giovane dama ha fatto sapere alla Galgani che Maurizio ha sempre dichiarato che non prova interesse nei suoi confronti e che è stata la redazione a dirottarlo verso di lei. Si è alzato un vero e proprio polverone, che ha portato il cavaliere ad accusare Valentina di essere una bugiarda.

La discussione si è accesa sempre di più, tanto che lui ha deciso di tirare fuori alcuni screenshot riguardanti una conversazione della dama con Costantino, un cavaliere che ha partecipato al programma fino a poco tempo fa. Con questi messaggi, pare che lei lo spronasse a dichiarare in studio che erano stati insieme solo per vedere un film. Secondo quanto anticipa Il Vicolo delle News, la chat in questione proverebbe che Valentina ha avuto dei rapporti intimi con l’uomo. Non solo, la dama avrebbe trascorso la notte anche con Nicola M., il quale attualmente è assente in studio poiché era risultato positivo al Coronavirus. Pare che con quest’ultimo fossero d’accordo nell’attendere il suo ritorno per poi lasciare insieme la trasmissione. Pertanto, si comprende che la dama stava uscendo con Maurizio solo per allungare i tempi.

Davide Donadei è uscito con Chiara e non ha portato in esterna Beatrice. Ovviamente la Buonocore ha mostrato tutta la sua rabbia in studio. Di fronte a questa reazione, il tronista ha ribadito che è lei la sua preferita, ma questa volta ha preferito viversi più tempo con Chiara, in quanto è indietro rispetto a lei. Inoltre, il pugliese non ha voluto fare l’esterna neanche con Valeria. Donadei ha raccontato di aver sentito nei camerini Giorgio – corteggiatore di Sophie Codegoni – rivelare ad altri che la corteggiatrice in puntata lo guardava. In studio è apparsa abbastanza arrabbiata e agitata. Innanzitutto ha affermato di non conoscere il ragazzo e poi ha deciso di abbandonare il programma. Davide non l’ha rincorsa e Maria De Filippi ha fatto notare che questo prova che è interessato solo a Chiara e Beatrice.

Sophie è uscita con Giorgio e Antonio, il quale si è presentato con le stampelle, in quanto si è rotto il piede. La tronista è apparsa abbastanza felice per le sue due esterne e ha ammesso di essersi trovata bene con entrambi. Armando Incarnato è uscito con Lucrezia Comanducci, da poco tornata nel programma, e hanno discusso. Gianluca De Matteis, invece, ha chiuso con Marianna, poiché sente che tra loro non è scattato nulla. Così la corteggiatrice ha lasciato la trasmissione.

La registrazione è andata avanti con la sfilata, durante la quale Gemma ha ballato sulle note di Flashdance e si è fatta versata addosso un secchio d’acqua. Ha preso voti altissimi da parte dei cavalieri e il pubblico le ha regalato uno standing ovation. Alla fine della sfilata, ha invitato Maurizio a cenare insieme dopo la cena e ha fatto chiaramente capire di voler andare oltre! Lui non ha rifiutato questa idea. Pertanto, la Galgani ha chiuso definitivamente con Biagio, in quanto ormai sente essere troppo presa dal 50enne.