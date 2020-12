Trono Over, Nicola Mazzitelli sbotta dopo caos Valentina: “Infangato”

Nicola Mazzitelli del Trono Over non ci sta alle accuse circolate nei giorni scorsi e dopo aver visto la puntata di Uomini e Donne ha deciso di intervenire. Il Cavaliere, assente in studio da settimane perché ha avuto il Covid, è stato accusato nei giorni scorsi di essere d’accordo con la Dama Valentina Dartavilla Lupi. Dalle anticipazioni infatti era trapelato che Valentina e Nicola avessero avuto rapporti e che avessero un accorto. Quando lui sarebbe tornato in studio avrebbero lasciato insieme.

Evidentemente le anticipazioni non erano del tutto esatte, perché nella puntata in onda oggi è emersa una versione diversa. Si è parlato infatti di Costantino e Nicola, ma è col primo che Valentina avrebbe omesso dei dettagli con la redazione. Tutto è partito da alcune rivelazioni di Maurizio Guerci, fino a quando è intervenuta Maria. Così Nicola M. dopo aver visto la puntata è intervenuto su Instagram e si è sfogato. Queste sono state le sue parole:

“Mi avete infangato per quindici giorni, era stato scritto che ero io che ero andato con Valentina. Invece oggi in puntata è uscito che è stato Costantino a mettersi d’accordo con lei e ad andare con lei”.

Nicola ha inoltre chiarito che lui con Valentina è uscito l’ultima volta un venerdì e ha poi detto alla redazione di voler chiudere. Dopo questi fatti lui non è più andato in puntata perché ha avuto il Covid per tre settimane. Inoltre ha raccontato che al momento non è tornato in studio, nonostante sia guarito, a causa del sui lavoro. Ha detto che il lavoro in gelateria lo sta tenendo impegnato e non può partecipare alle registrazioni. Quindi, ha specificato, non avrebbe avuto neanche tempo e modo di incontrare Valentina. Ha chiosato invitando tutti ad aspettare prima di attaccare qualcuno, anche perché alla fine lui non ha fatto quello di cui è stato accusato.

In effetti dalle anticipazioni era emerso tutt’altro e proprio Nicola sembrava essere responsabile tanto quanto Valentina di accuse pesanti, rimanendo nell’ambito di un programma televisivo ovviamente. Insomma, le talpe stavolta non hanno raccontato per bene i fatti accaduti in studio e hanno gettato ombre su Nicola, che però non aveva colpe. Né responsabilità. Dopo aver scoperto che in realtà nulla di quanto emerso corrisponde alla realtà ha scelto di non rimanere in silenzio.