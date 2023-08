UeD, ex corteggiatore eletto il Più Bello d’Italia 2023: è polemica

Un ex volto assai discusso di Uomini e Donne è stato eletto come il Più Bello d’Italia 2023 da un’ex dama del Trono Over

Un ex corteggiatore di Uomini e Donne è stato eletto il Più Bello d’Italia 2023. Si tratta di Andrea Foriglio, la non scelta di Nicole Santinelli. A incoronarlo è stata un altro volto del dating show di Maria De Filippi, l’ex dama Veronica Ursida. Quest’ultima ha preso parte all’evento di ieri nel ruolo di madrina. Non è la prima volta che il titolo del più bello del nostro Paese viene vinto da un ex volto del programma del pomeriggio di Canale 5, che a breve tornerà a tenere compagnia ai telespettatori.

Infatti, lo scorso anno aveva ottenuto la vittoria Alessandro Verdolini, l’ex corteggiatore di Andrea Nicole Conte. Questa volta il titolo è stato assegnato a Foriglio, un ex volto del dating show assai discusso. Ma la vittoria di Foriglio al concorso dedicato al Più Bello d’Italia 2023 sta generando qualche polemica. Sui social network qualcuno si dice addirittura convinto che Andrea fosse raccomandato per via della presenza di Veronica Ursida nel ruolo di madrina.

Va, però, precisato che durante l’esperienza di Foriglio alla corte di Nicole Santinelli a UeD, la Ursida non era presente nel parterre del Trono Over. Veronica non fa parte del programma ormai da diverso tempo e, dunque, negli studi i due non si sono mai incontrati. E, intanto, le critiche continuano. Come accade in qualunque concorso, c’è sempre chi non è d’accordo con il risultato.

Anche in questo caso, qualche telespettatore del programma di Maria De Filippi ritiene che il premio non sia meritato e che, appunto, Andrea non possa essere considerato il più bello d’Italia. Chiaramente queste sono solo opinioni.

Uomini e Donne, il discusso percorso di Andrea Foriglio

Durante la sua partecipazione al programma è stato duramente criticato dalla maggior parte dei telespettatori, che non ha mai creduto nell’interesse che diceva di provare nei confronti della Santinelli. Non solo, insieme all’ex tronista è stato anche accusato di essersi studiato un piano per ottenere visibilità. Alla fine, Nicole ha scelto Carlo Alberto Mancini, con cui la storia è naufragata in pochissimo tempo.

In particolare, a non credere alle parole di Foriglio in studio era Gianni Sperti, che più volte l’ha attaccato accusandolo di fingere. Anche Roberta Di Padua, che inizialmente aveva ammesso di essere interessata a lui, aveva qualche dubbio. Proprio qualche giorno fa, qualche telespettatore si è insospettito nel vedere Nicole e Andrea nello stesso locale. Ma poco dopo è stato precisato che la presenza dei due nello stesso luogo è stata solo una coincidenza.