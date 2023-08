UeD, ex corteggiatore “cozza” su un’ex dama: il racconto rivelatore

Nicole Santinelli e Andrea Foriglio di Uomini e Donne sono capitati oggi nello stesso locale, in Puglia. Precisamente l’ex tronista e la sua non scelta hanno condiviso varie Stories su Instagram a Porto Cesaro. Pare si tratti di una semplice casualità. A parlare del caso ci pensa Amedeo Venza, che ha avuto modo di trascorrere del tempo con Nicole e non solo. L’esperto di gossip ha una bella amicizia con Pamela Barretta, ex storica dama del Trono Over del dating show di Maria De Filippi, presente anche lei nel medesimo locale.

Venza inizialmente fa presente al pubblico di essere in compagnia della sua amica e anche della Santinelli. “Bella anche dal vivo e intelligente”, assicura parlando dell’ex tronista. Ma ecco che, mentre tutti loro si divertono in questo locale sul mare, i fan hanno notato una particolare coincidenza: Andrea Foriglio si trovava in quel posto, proprio in quel momento. Un dettaglio che non è passato inosservato agli occhi dei telespettatori più attenti, che seguono sia l’ex tronista che l’ex corteggiatore su Instagram.

Questo perché nella scorsa edizione di Uomini e Donne, non sono mancate le polemiche su Nicole e Andrea. Molti erano convinti che tra loro ci fosse una storia già avviata da tempo. C’è chi, infatti, ha sempre attaccato Foriglio, non vedendo in lui sincerità. Tra questi anche Gianni Sperti, che non ha mai creduto in lui e alla fine ha perso la fiducia anche sulla Santinelli. D’altronde l’atteggiamento di quest’ultima non ha pienamente convinto la maggior parte del pubblico, che sosteneva le allusioni di Roberta Di Padua sul suo percorso.

Alla fine Nicole ha scelto Carlo Alberto Mancini, con cui però la storia è naufragata dopo pochissimo tempo. Dopo la loro rottura, è avanzata l’ipotesi che l’ex tronista potesse riavvicinarsi a Foriglio. Per questo motivo, ecco che oggi sorgono di nuovo dei dubbi. “Ma oltre Nicole c’è anche la sua non scelta… Gatta ci cova? Sarebbero molto carini insieme”, questo ciò che un telespettatore scrive a Venza.

L’esperto di gossip, che si trovava lì sul posto, racconta un retroscena particolare che vede in realtà Foriglio avvicinarsi all’ex dama del Trono Over e non a Nicole. “Sì, era lì, ma non gli abbiamo dato visibilità. Si era attaccato come una cozza pure su Pamela, pensate un po’!”, fa sapere Venza.

Intanto, sembra proprio che sia stata tutta una coincidenza. Si percepisce, in effetti, che tra la Santinelli e Foriglio non ci siano stati dei particolari contatti. Non solo, l’ex tronista non gli avrebbe riservato nessun tipo di attenzione per non dargli visibilità.