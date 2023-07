Uomini e Donne, Carlo tuona su Nicole: il festival dei pesci in faccia

Le coppie sbocciate e scoppiate a Uomini e Donne regalano spesso colpi di scena tragicomici. A volte si passa nel giro di pochi giorni da promesse ultrà sdolcinate di “amore forever” e “ti amo” a pesci in faccia infarciti da dosi di trash non indifferenti. Gli ultimi due a ricalcare tale dinamica sono stati l’ex corteggiatore Carlo Alberto Mancini e l’ex tronista Nicole Santinelli, protagonisti di uno degli ultimi Troni Classici. Di recente, dopo aver completato il percorso a UeD scegliendosi, hanno fatto tappa a Verissimo con tanto di proclami sentimentali da baci Perugina. Poi il patatrac. E via con i pesci in faccia.

Pochi giorni fa la Santinelli ha accusato l’ex di avergli tenuto nascosto verità che avrebbe voluto sapere, di fatto dandogli del bugiardo e della persona non del tutto onesta. Non solo: ha sostenuto che la rottura privata era avvenuta in toni concilianti e non in maniera turbolente, ma che poco dopo Carlo è inspiegabilmente spuntato su Instagram piangente e addoloratissimo. Insomma, il giovanotto, indirettamente, è stato dipinto come una persona che fa dei teatrini. Ora l’ex corteggiatore replica a Nicole. Naturalmente con tono piccato. Così si è espresso tra le sue Stories Instagram:

“Ciao a tutti, il video di oggi è soltanto per dire la mia sulle recenti accuse che sono state mosse nei miei confronti a cui questa volta non risponderò. Non risponderò perché è talmente evidente l’intento di colpire, al di fuori della verità, che non meritano risposta. Quindi ognuno è libero di credere a ciò che vuole, assolutamente. Ma io sono una persona pulita, ho sempre fatto del bene. Sempre! Quindi girerò sempre a testa alta. Queste accuse pretestuose, infondate, in mala fede, non meritano neanche la mia risposta. Tutto qua”.

Uomini e Donne: le accuse di Nicole Santinelli indirizzate a Carlo Alberto Mancini

Per farla breve, Carlo ha ripagato Nicole con la sua stessa moneta, cioè dandole della bugiarda. Quindi ha parlato di accuse infondate che lei ha rivolto nei suoi confronti. Ma di che accuse si sta parlando? Che cosa ha detto la Santinelli di recente? In effetti la ragazza ha tuonato sull’ex in modo tutt’altro che amichevole. Intervistata dal magazine Mio, ha dichiarato:

“Ho saputo delle cose che non corrispondevano a quanto mi aveva raccontato. Ci siamo visti per parlare, gli ho detto che non provavo ancora un sentimento profondo e che non sapevo che avrei potuto provarlo. Lui ha risposto che capiva, che lo accettava e ci siamo lasciati bene. Dopo venti minuti l’ho visto sui social che piangeva disperato. Questo mi ha deluso: mi aspettavo un’altra persona. Credevo che avessimo raggiunto un grado di confidenza tale da poterne parlare tra di noi”.

La Santinelli ha poi aggiunto che dopo la rottura “nessun altro si è fatto sentire”. E ancora: “Spero che non abbiano creduto al fatto che ho illuso Carlo e preso in giro tutti. Perché non è così. La persona illusa sono io. Addirittura ho scoperto che non è vero che Carlo si è presentato a Uomini e Donne per la mamma, come ha raccontato. Ma aveva già sostenuto un provino precedentemente”.

Dove sta la verità? Chi dice le bugie? Chissà… Quel che è certo è che la vicenda, ripensando alla sopra citata intervista a Verissimo dove furono fatte piovere ampie dosi di dolcezza e affettuosità, appare con il senno di poi tragicomica. Forse più ‘tragi’ che ‘comica’. Tutto molto triste.