UeD, Nicole cerca la via di fuga: così butta fango su Carlo

Nicole Santinelli si è scagliata contro il suo ormai ex fidanzato, Carlo Alberto Mancini. Sono passati appena due giorni da quando l’ex corteggiatore ha annunciato, tra le lacrime, in una diretta su Instagram di essere stato lasciato dalla ragazza. La notizia è arrivata come un vero e proprio fulmine a ciel sereno, considerando che i due erano usciti da Uomini e Donne da pochissime settimane e, solamente qualche giorno prima, erano andati a Verissimo per parlare della loro storia d’amore.

Nicole si è pronunciata per la prima volta sulla vicenda ieri, 28 maggio. Tramite una storia Instagram, l’ex tronista ha confermato la rottura ma, inoltre, ha anche parlato della sua “non scelta”, Andrea Foriglio, ammettendo di aver provato delle sensazioni forti con lui durante il programma e lasciando una sorta di porta aperta. Ma, non è finita qui. Poche ore fa, Nicole ha avuto un nuovo sfogo, nel quale ha deciso di difendersi di tutti gli attacchi subiti in questi giorni e si è espressa duramente contro il suo ex, Carlo:

Non avrei mai portato un uomo dentro casa mia per quattro giorni consecutivi, dentro casa dei miei genitori e a cena con le persone più importanti della mia vita (non accadeva da 6 anni), e non sarei di certo andata a Verissimo di fronte a milioni di persone se fino a quel momento non avessi creduto con tutta me stessa in tutto ciò che avevo sentito e vissuto. Poi purtroppo la mia idea ed il mio pensiero sono cambiati, distruggendomi quello che era un sogno che aspettavo da molto tempo. Non so se sia più la delusione di averci creduto così tanto o i continui rimproveri che faccio a me stessa per essermi fatta imbambolare come tutti. Dico sempre che l’apparenza inganna, eppure proprio io ci sono cascata di nuovo, fidandomi delle persone sbagliate. Se ho fatto accenno ad altri è semplicemente perché sono stati tirati in ballo e mi sono stati fatti riferimenti, ed essendo in totale trasparenza ed onestà mi sono sentita di rispondere.

Nicole su Carlo: “L’apparenza inganna”

Dunque, Nicole non solo si è difesa da chi l’accusa di aver finto per tutto il percorso da tronista e di aver fatto una scelta “televisiva”, ma, nel frattempo, ha anche detto velatamente che a fingere, in realtà, sarebbe proprio Carlo. Il romagnolo era stato già attaccato dal cugino dell’ex tronista, Marco, che durante la diretta, era intervenuto per dirgli che, in questo modo, stava facendo passare male Nicole, la quale sarebbe stata sommersa dagli insulti. Carlo aveva subito specificato di non voler assolutamente buttare fango sull’ex fidanzata, dicendo ai suoi followers di non prendere schieramenti.

Tuttavia, il modus operandi attuato da Carlo sembrerebbe non essere stato apprezzato neanche da Nicole stessa, che, nella sua storia Instagram, ha fatto intendere di essersi fidata di una persona la cui apparenza pare essere totalmente diversa dalla realtà. Fino ad ora, i motivi dietro alla rottura sembravano essere tutt’altri.

Da come aveva fatto capire Carlo, Nicole non avrebbe mai completamente accettato il carattere del ragazzo, che si è sempre distinto per le sue plateali dichiarazioni d’amore e la forte emotività. Ebbene, secondo quanto rivelato dall’ex tronista, in realtà, le ragioni che l’hanno portato a questa decisioni sono ben distinte. Chissà se, prima o poi, deciderà di parlare chiaramente e svelare cosa sia veramente successo tra loro due.