Uomini e Donne, famigliare di Nicole si scaglia contro Carlo: veleni

A poche ore dalla notizia della rottura tra Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini si continua a parlare di loro. Ieri sera anche il cugino della ex tronista, Marco, ha voluto esprimersi sulla vicenda scagliandosi contro l’ex corteggiatore e la modalità scelta dallo stesso per comunicare la notizia della fine della love story con la parente. Parole forti che hanno trovato immediata replica da parte dell’ex corteggiatore. Ecco che cosa si sono detti.

Le parole del cugino di Nicole Santinelli

Nel corso della diretta Instagram di ieri sera, durante la quale l’ex corteggiatore ha dato l’annuncio della rottura ai fans, è intervenuto il cugino di Nicole Santinelli. L’uomo ha deciso di intervenire per difendere la parente attaccando Mancini e rimproverandolo per il suo comportamento. A quanto pare al cugino di Nicole non è andato giù il modo con il quale Mancini ha voluto rendere pubblica la notizia in quanto secondo lui un ragazzo che dice di stare soffrendo per la fine della sua relazione non ne parla subito dopo e perdipiù non lo fa sui social.

“Uno che sta male, la prima cosa che fa è una diretta su un social? Carlo! Uno che sta male si mette un attimo seduto, si prende un bicchiere d’acqua, riflette su quello che è successo. Subito una diretta sui social?”, queste le parole del cugino dell’ex tronista. Lo sfogo è poi proseguito e l’uomo ha affermato di conoscere bene Mancini e di essergli stato accanto in seguito alla fine della relazione tra lui e la Santinelli: “Io ti sono stato vicino e tu parlavi con me, so perfettamente che stavi male. Poi vedendoti subito su Instagram… se stai così male ti metti a parlare dopo un’ora su Instagram?”

La diretta su Instagram e le parole di Mancini

“Non attaccatela, vi prego. Faccio un appello… lei è stata onesta e sincera. La voglio proteggere anche in questa occasione. È stata una donna onesta, non ha sbagliato nulla e le auguro tantissima felicità perché se la merita con il cuore. Mi avete conosciuto ed io non dico parole che non sento. Se avesse commesso una scorrettezza nei miei confronti lo direi. Come fa ad aver capito che non sono l’uomo per lei? Bisognerebbe domandare a Nicole. La lontananza geografica? Di solito fa aumentare ma in questo caso ha fatto diminuire“.

Questo è stato il discorso di Carlo Alberto Mancini durante una diretta sul suo profilo Instagram. Parole con le quali l’ex corteggiatore ha voluto far sapere a tutti della rottura tra lui e Nicole Santinelli, conosciuta nel dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Mancini tiene molto a Nicole e lo ha dimostrato con le espressioni che ha scelto di utilizzare per comunicare la scelta dell’ex compagna.