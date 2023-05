Uomini e Donne, rottura Nicole e Carlo: reazioni e indignazione

Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini formavano la coppia più recente uscita dal dating show di Canale 5, Uomini e Donne. Perché al passato? I due si sono già lasciati dopo sole due settimane di relazione. A ufficializzare la fine della loro love story è stato lo stesso ex corteggiatore sul suo profilo di Instagram. Un fulmine a ciel sereno dal momento che i due erano apparsi solo sette giorni fa nel salotto di Verissimo e si erano giurati amore eterno davanti agli occhi commossi di Silvia Toffanin. Cosa sarà mai successo tra i due? Anche due ex volti del programma condotto da Maria De Filippi hanno voluto dire la loro sulla vicenda. Ecco di chi si tratta.

Le reazioni di Roberta Padua, Christian Di Carlo e del pubblico

Non si sono fatte attendere le frecciatine e le repliche di chi Nicole e Carlo Alberto li conosce molto bene. Si tratta di Christian di Carlo, ex corteggiatore di Nicole, e Roberta Padua, storica nemica della Santinelli.

Christian Di Carlo, durante la diretta nella quale Carlo Alberto Mancini ha dato la notizia della sua separazione da Nicole Santinelli, ha iniziato a lanciare qualche frecciatina postando una story su Instagram con una frase su sfondo bianco: “Tutti i nodi vengono al pettine” ha scritto l’ex corteggiatore. Poi ha continuato ironizzando sul comportamento di Mancini: “Se a 35 anni farò un video in cui annuncerò in diretta di essermi lasciato con una ragazza, vi prego abbattetemi.”

Per quanto riguarda la reazione di Roberta Padua invece, in molti si ricorderanno i catfight tra Nicole e la dama del trono over di Uomini e Donne. Le due non sono mai andate d’accordo e in questa occasione la Padua, dopo essere stata tirata in ballo da chi le ha dato ragione quando criticava l’atteggiamento di Nicole, attraverso una story sul suo profilo di Instagram ha pubblicato una fotografia con una didascalia che non lascia spazio all’immaginazione: “Vi sto leggendo, vi amo!”. L’ex dama ha voluto quindi far capire ai suoi fan di aver letto tutti i commenti sulla vicenda di Mancini e Santinelli e chissà se nei prossimi giorni deciderà di esporsi di più sull’accaduto.

Non solo loro ma anche il pubblico di Uomini e Donne ha espresso indignazione nei confronti dell’ennesima rottura a poche settimane dalla fine del programma. Pochi giorni fa infatti era arrivata la notizia della fine della relazione tra Luca Daffrè e Alessandra Somensi: anche loro avevano deciso di separarsi dopo sole due settimane dalla fine del programma al termine del quale si erano giurati amore eterno. Che non sia giunto il momento di scegliere con più cura i partecipanti al dating show di Canale 5? Questo è quello che chiede attualmente il pubblico, stanco di assistere alla nascita di storie d’amore lampo. Insomma siamo ben lontani dai tempi in cui si formavano delle vere coppie a Uomini e Donne e questo al pubblico non va proprio giù (giustamente).

Perché Nicole e Carlo Alberto si sono lasciati?

Nella giornata di ieri sabato 27 maggio, durante una diretta sul suo profilo di Instagram Carlo Alberto Mancini ha dato l’annuncio ufficiale: lui e Nicole Santinelli si sono lasciati, o per meglio dire è stata lei a lasciare lui. Tra le lacrime Mancini ha dichiarato: “La nostra storia è finita, ma io non ho problemi a farmi vedere così, anche se mi scappa una lacrima non fa niente.”

Pare che la motivazione che avrebbe spinto la Santinelli a lasciare il fidanzato sia stata la lontananza tra i due che le avrebbe fatto capire di non avere l’uomo giusto accanto. Nicole non si è ancora espressa sull’accaduto e chissà se mai lo farà. Intanto Mancini ha chiesto ai suoi followers di rispettare la scelta dell’ex fidanzata e di non scagliarsi contro di lei.