UeD Alessandra: “Daffrè, ecco cos’è successo tra noi dopo l’addio”

Il 9 maggio il tronista Luca Daffrè ha scelto Alessandra Somensi, la corteggiatrice con la quale ha scelto di terminare la sua esperienza a Uomini e Donne. Una storia il cui lieto fine è durato solamente per 9 giorni: come in molti sapranno infatti Daffrè e la sua dama si sono frequentati per pochissimo tempo dopo la fine del dating show di Maria De Filippi prima di capire di non essere fatti l’uno per l’altra. Recentemente Alessandra Somensi è tornata a parlare della sua fugace relazione con Daffrè e del suo attuale rapporto con l’ex tronista, rivelando alcuni retroscena.

L’intervista e i riferimenti a Daffrè

Nel corso di un’intervista rilasciata dalla Somensi a Tvpertutti.it l’ex corteggiatrice ha avuto l’occasione di tornare a parlare della fine della relazione lampo con l’ex tronista Luca Daffrè, conosciuto proprio durante il programma di Canale 5. Alla domanda sul suo attuale stato d’animo la Somensi ha risposto così: “Ad oggi ti dico bene, ho metabolizzato il “palo” che ho preso e sto cercando di ritrovare la Ale di un mese fa. Avendo avuto poche relazioni, anche se per un breve periodo mi ero affezionata. Credo che comunque nulla accada per caso, quindi cerco di trovare il “bello” anche il questo.”

Proseguendo nel corso dell’intervista, l’ex corteggiatrice ha anche voluto chiarire un’altra questione che riguarda Daffrè, ovvero se i due si fossero ancora sentiti o meno. “No, non ho più avuto modo di sentirlo,” ha rivelato Alessandra. Continuando poi con il discorso l’ex corteggiatrice ha aggiunto: “Mi sarebbe piaciuto avere un confronto soprattutto dopo che ho visto che lui ha creduto alle “segnalazioni” e non ha chiesto prima a me ma si è rivolto al web mettendomi in cattiva luce.”

In quest’ultimo passaggio il riferimento della Somensi è lampante: l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne allude agli scambi piccati che ci sono stati tra lei e Daffrè in seguito alle dichiarazioni di quest’ultimo che aveva fatto intendere come Alessandra avesse avuto altre frequentazioni durante la loro breve love story. Dichiarazioni prontamente smentite dalla diretta interessata che a quanto pare non è ancora riuscita a digerire la cosa.

Il futuro lavorativo e la possibilità di salire sul trono di Uomini e Donne

Infine la Somensi ha parlato del suo futuro lavorativo e delle “porte” del mondo della televisione che le si potrebbero aprire in seguito alla partecipazione nel programma di Maria De Filippi. In particolare, Alessandra ha affermato si non vedersi assolutamente in un ipotetico ruolo di tentatrice a Temptation Island lasciando intendere che, se anche arrivasse la proposta, rifiuterebbe: “Non mi ci vedo, sono troppo goffa per quel ruolo, poi ci rimarrei male per la coppia, io sono per l’amore”.

Concludendo il discorso, il giornalista le ha domandato se in ottica futura accetterebbe mai la proposta di salire sul trono di Uomini e Donne e con grande sorpresa l’ex corteggiatrice ha risposto sicura: “Perché no? Ho iniziato questo percorso per crescere e migliorare tanti lati di me quali la timidezza, al momento ci sono ancora tante cose da migliorare e quello potrebbe essere d’aiuto, e poi perché no… trovare un ragazzo per me, una relazione semplice, reciproca, leggera e con una persona che ci tiene davvero al fatto che io stia bene.”