Non tutte le storie hanno un lieto fine. Di sicuro non quella tra Luca Daffrè e Alessandra Somensi, protagonisti dell’ultima edizione di Uomini e Donne. Solo qualche settimana fa, infatti, i due avevano lasciato il programma per continuare la frequentazione lontano dalle telecamere. Evidentemente, però, qualcosa non ha funzionato.

La versione di Luca, interviene anche Deianira Marzano

I motivi sono da ricercarsi nelle Instagram Stories del tronista, pubblicate solo qualche ora fa. Le numerose incomprensioni e diversità tra i due si sono rivelate fatali per la rottura della relazione. Qualche seguace della trasmissione Mediaset, tuttavia, ha accusato Luca Daffrè di non aver mai realmente nutrito interesse nei confronti di Alessandra e di pensare solo al business.

Non si è fatta attendere la risposta di Luca. “Forse era lei che aveva altre situazioni?” commenta su Instagram l’ex tronista per difendersi dalla suddetta accusa. Si sposta quindi l’attenzione su altre motivazioni di cui non si è ancora del tutto a conoscenza. A sorpresa, poi, è arrivato il parere dell’Influencer Deianira Marzano, espressasi sulla questione attraverso una Instagram Story.

“Non mi sento di imputare a lui la causa del non decollo di questa storia ma ci sono sempre motivazioni dentro di noi che non ci fanno andare avanti“.

La questione non si chiude qui. Deianira, infatti, ha successivamente postato una seconda storia dove mostra la risposta di una persona, evidentemente vicina ad Alessandra, a quella pubblicata in precedenza. Secondo l’utente, probabilmente sua ex amica, Alessandra sarebbe ancora in contatto con il suo ex fidanzato e non avrebbe smesso nemmeno durante la frequentazione con Luca. “Ecco ora si spiega perché lei non si è proprio scomposta” conclude Deianira nella seconda storia.

La versione di Alessandra: “Diceva che non riuscivo ad appartenere al suo mondo”

Nelle ultime ore è arrivata anche la versione di Alessandra. “Sta diventando tutto troppo e molto ridicolo perché sto passando per la ragazza che non sono” inizia lei nelle sue Instagram Stories. La donna racconta i retroscena della coppia, una volta uscita dal programma: “Non ho praticamente avuto modo di passare del tempo con lui. Abbiamo passato insieme forse otto ore“. L’ex corteggiatrice continua parlando del suo essersi sentita sbagliata e inadatta al contesto.

“Diceva che non riuscivo ad appartenere al suo mondo, non andava bene il modo in cui mi vestivo, i miei capelli…“

Alessandra, esprimendo il suo rammarico per la fine della relazione, comunica un certo sospetto su questo esito, creatosi nel momento in cui Luca ha iniziato a confrontarla con le altre ragazze. L’averla scelta è stata, secondo Alessandra, motivo di seconda finalità e, continua, Luca avrebbe tratto profitto dalla situazione, nonostante le negazioni da parte di quest’ultimo. Alessandra ci tiene a precisare, tuttavia, di star parlando solo della questione “relazione”: “È una persona con cui sicuramente esserci amico, relazionarsi…bravissima. Nulla da dire, non sputerò mai nel piatto in cui hi mangiato“.

Alessandra imputa a Luca il non essere abbastanza maturo per affrontare una relazione, di non essere una persona pronta al dialogo, ma al giudizio. La corteggiatrice fa comprendere che, dopo solo otto ore, Luca avrebbe dedotto la troppa diversità tra i due. Troppo poco tempo, secondo lei, per conoscere una persona. Alessandra conclude affermando di aver provato a far funzionare la relazione. “Io ci ho messo del bello” dice. Stavolta, però, non è servito: “Non si può cambiare le cose che sono successe, e alla fine forse è anche meglio così” si chiude la storia.