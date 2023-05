La storia d’amore tra Luca Daffrè e Alessandra Somensi di Uomini e Donne è finita ancora prima di iniziare. Un grande flop quello di questo ormai ex tronista, che è approdato nel programma di Maria De Filippi con tutte le buone intenzioni (pare). Il poco tempo a disposizione, in quanto è salito sul Trono in un’edizione ormai già avviata da parecchio tempo, ha portato probabilmente Luca a fare una scelta frettolosa. Ma d’altronde non ci sono stati chissà quanti mesi per l’ex naufrago di viversi questa esperienza.

E così Daffrè si rivela inevitabilmente un flop dell’edizione che si è appena conclusa. Da diverse ore sembrava ormai certo che la relazione, mai iniziata, tra i due non avrebbe avuto futuro. Infatti, gli indizi sui social network avevano ormai dato delle risposte al riguardo. Ma ecco che lo stesso Luca decide di rompere il silenzio su Instagram, condividendo un lungo messaggio attraverso le Stories. L’ex tronista inizia il suo annuncio affermando di aver aspettato che “la situazione fosse definitiva”.

Ormai, però, le notizie sulla rottura avvenuta in tempi record dopo la scelta a Uomini e Donne stavano circolando. E Daffrè non può evitare di parlarne, anche per rispetto ai telespettatori che hanno seguito il percorso e sono alla ricerca di risposte. Inaspettatamente, l’ex tronista si lascia anche andare a una bella bordata nei confronti di Alessandra, che pare abbia evitato di avere un confronto con lui dopo l’addio.

“Si vede che dall’altra parte già si raccontano fiabe alle ‘amiche’ invece che parlare con me, siccome stavo aspettando un confronto fino a ieri”

Dunque, sembra che Luca voglia far intendere al pubblico che la stessa Alessandra, parlando con delle presunte “amiche”, avrebbe fatto sì che uscisse fuori la notizia sulla rottura. A questo punto, Luca pare voler rimediare al danno, dando lui stesso delle spiegazioni.

“Ci siamo scelti consapevoli di non conoscersi al 100% ma volenterosi nel volersi scoprire e vivere fuori dalle telecamere. Ho provato a portarla nel mio mondo ma con costanti incomprensioni che non ci hanno permesso di viverla serenamente, non è andata come speravamo, nella vita di tutti i giorni ci siamo accorti di essere il sole e la luna”

Detto ciò, Luca Daffrè si ritrova ad aver fatto un percorso televisivo senza un risultato concreto. Nonostante questo, l’ex tronista ci tiene a precisare che la sua scelta nel programma di Maria De Filippi “è stata voluta e sentita”. Le cose, come lui stesso sottolinea, spesso non vanno come si desidera. Oltre questo, Luca assicura che sul quel Trono è sempre stato se stesso e “sincero dal primo momento”.

Avere poco tempo a disposizione, a meno che non arrivi il colpo di fulmine, non è un fattore positivo per tronisti e corteggiatori. Basti pensare che Lavinia Mauro e Federico Nicotera, i più amati delle recenti edizioni del Trono Classico, hanno avuto davvero tanti mesi a disposizione per fare le loro rispettive scelte. Luca, invece, si è ritrovato a fare una scelta veloce, su cui però non ha rimpianti.

Intanto, mentre Andrea ha rilasciato una nuova intervista dopo la sua esperienza nel programma, Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini si stanno godendo la loro relazione. Infatti, i due in queste ore stanno dimostrando ai fan via social che tutto prosegue per il meglio, al contrario di ciò che si poteva pensare.