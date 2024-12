UeD, Alessio smontato: anche Maria asfalta. Spoiler svela un finale

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda il 13 dicembre 2024, Tina Cipollari provoca ancora Gemma Galgani, chiedendo a Maria De Filippi di poter ballare con Fabio. L’opinionista cerca di essere seducente e diverte tutti al centro studio con il cavaliere. La puntata va avanti con Francesca e Agnese sedute di fronte ad Alessio Pili Stella. Si aggiunge al trio Valentina, a cui il cavaliere ha chiesto il numero. Agnese e Francesca appaiono perplesse di fronte a questa decisione di Alessio. In particolare, la prima smonta Pili Stella con poche parole:

“Siamo tutte bellissime donne e siamo sole è perché ci sono tanti malesseri come voi. C’è tanta galanteria nell’apparenza che poi non c’è nel concreto. È una questione di amor proprio”

Agnese spiega che aveva tante cose belle da dire sulla loro uscita, ma nella forma e nella sostanza trova che Alessio non abbia un comportamento galante, andando ancora a cercare altri numeri tra le dame. Maria De Filippi dà piena ragione a lei. Infatti, la conduttrice spiega che con questo comportamento Alessio (non rivelandole che aveva chiesto il numero a un’altra dama) non avrebbe dato valore alla loro conoscenza. Secondo Maria, Agnese si sente mancata di rispetto in quanto vorrebbe sincerità e la possibilità di scegliere se continuare a uscire con una persona che vede più donne.

Valentina preferisce non uscire quella stessa sera con Alessio, il quale resta al centro studio solo con Francesca. Anche quest’ultima si ribella, mentre De Filippi sostiene tutte loro. “Hai parlato esclusivamente di Francesca dicendo che ti aveva mandato dei messaggi insistenti. Non hai parlato di Valentina”, tuona Agnese. Intanto, Francesca è furiosa e ammette che era convinta che la sera sarebbero usciti insieme, non sapendo di Valentina. La dama confessa di trovarsi in difficoltà con lui. Ed ecco che Pili Stella annuncia di voler chiudere con lei.

“Sì, però, Alessio se ti interessa una donna, non può essere un motivo per chiudere che lei ti va contro”, tuona Maria. La conduttrice appare stufa del comportamento del cavaliere, che finisce sempre sotto accusa.

La puntata va avanti con Diego Tavani e Claudia D’Agostino. Quest’ultima racconta di aver trascorso con lui una delle più belle notti della sua vita. Intanto, però, le anticipazioni di UeD delle ultime registrazioni segnalano che la loro conoscenza è giunta al termine. Oggi Diego ammette di sentirsi “più una donna che un uomo” in questa conoscenza. De Filippi gli consiglia di lasciare a Claudia, che si sente ansiosa di prendere una decisione, il tempo per capire cosa vuole.