Uomini e Donne, Martina colpisce ancora: pizzicata con Ciro fuori (foto)

Nella puntata di Uomini e Donne di oggi Martina De Ioannon regala un altro colpo di scena. Maria De Filippi fa sapere che la tronista ha chiesto di poter ballare con Ciro. Da ormai qualche puntata, Martina prende queste iniziative. L’ha fatto in precedenza con Gianmarco, sorprendendo tutti, persino la conduttrice. Ora la tronista fa la stessa richiesta per avere un avvicinamento in studio con Ciro e i fan di quest’ultimo sono entusiasti. Proprio in queste ore, i due sono stati avvistati e arrivano delle segnalazioni dettagliate che li riguardano.

Nel corso dell’ultima registrazione, Ciro ha deciso di andare via dal programma. Martina l’ha seguito, ma poi non si è saputo più nulla tramite le anticipazioni. Ed ecco che arrivano degli aggiornamenti sulla loro conoscenza, che – per il piacere dei fan di Ciro – sta andando avanti. Lorenzo Pugnaloni fa sapere che il corteggiatore ha ringraziato una fanpage di coppia che ha pubblico un video che lo ritrae nel programma insieme alla tronista. Questo fa subito pensare che è pronto a tornare in studio per lei.

Non finisce qui, perché Martina e Ciro sono stati beccati insieme. I due si sono incontrati proprio in queste ore a Napoli. I fan del posto fanno sapere di averli avvistati. “Sì, sono a Torre Annunziata, paesino di lui. Stanno qui”, scrive un fan emozionato all’esperto del programma di Maria De Filippi. “Stanno facendo l’esterna su una panchina. Lei ha aspettato perché lui era in palestra”, continua qualcun altro che li ha avvistati.

Come ha detto Maria De Filippi nella puntata di ieri di UeD, Martina sta portando avanti il Trono proprio come i tronisti del passato facevano. Infatti, la De ioannon sta appassionando moltissimi telespettatori con Ciro e Gianmarco, merito anche di quest’ultimi. E la conferma arriva dal fatto che i fan danno aggiornamenti persino quando riescono ad avvistarli. A Pugnaloni su Instagram arriva persino una foto che ritrae Martina e Ciro in esterna seduti sulla panchina oggi.

Uomini e Donne: torna Mario Cusitore, sotto gli attacchi

Torna Mario Cusitore, tra gli attacchi degli opinionisti e, soprattutto, di Tina. Il cavaliere campano aveva deciso di lasciare il programma quando l’ex tronista Alessio Pecorelli ha dovuto abbandonare il Trono. Quest’ultimo è arrivato a questo finale a seguito di alcune segnalazioni che lo vedevano intrattenersi nei locali e che vedevano protagonista anche Mario. Finito sotto attacco, Cusitore aveva deciso di andare via. Oggi torna per ricucire i rapporti con Valentina e Prasanna.

Nei giorni scorsi, Mario ha cercato Valentina, la quale gli ha fatto notare che per continuare la loro conoscenza dovrebbe tornare nel programma. Così l’ex corteggiatore di Ida Platino decide di sedersi di nuovo nel parterre e oggi si posiziona al centro studio con le due dame. Mario spiega di aver lasciato il programma per solidarietà ad Alessio, con cui ha una bella amicizia. Ma, in quanto ancora interessato a Valentina e Prasanna, decide ora di fare un passo indietro. Entrambe le dame si dicono felici di rivederlo in studio.

UeD: Diego imbarazza e diverte Maria De Filippi

C’è spazio anche per Sabrina e Diego. Quest’ultimo afferma di non essere ancora certo della loro storia. Tina Cipollari e Gianni Sperti credono che da parte del cavaliere ci sia solo un interesse fisico. In particolare, la prima crede che Diego stia usando Sabrina per trascorrere le sue serate. Interviene Agnese, la quale racconta che il cavaliere ha chiesto il numero anche a lei, ma non l’ha accettato. Anche stavolta, Diego dice di aver sbagliato a chiederle il numero di telefono e di essersene accorto dopo averla rivista.

Aveva già dato questa spiegazione nelle scorse settimane, quando altre dame avevano rifiutato il suo numero. Maria De Filippi non riesce proprio a trattenere le risate di fronte a questo comportamento. Nella scorsa settimana, il pubblico si era rivoltato contro Diego, per via delle sue affermazioni poco carine nei confronti di Sabrina e delle donne in generale. Oggi il cavaliere ribadisce di voler conoscere altre donne. Ma sembra che oltre Sabrina nessun’altra dama sia intenzionata a frequentarlo.

La puntata va avanti con Gloria Nicoletti e Maurizio. La dama dichiara che da parte sua non è partita “quella roba forte”. Così la loro conoscenza finisce qui. Per Gloria arriva un nuovo cavaliere, originario del Libano, che vorrebbe conoscerla e lei accetta.