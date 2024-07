Salemi, Rosalinda, Guenda, Selvaggia: boom di bebè dal GF Vip 5!

Oggi, 19 luglio, Giulia Salemi ha annunciato di aspettare il suo primo figlio insieme a Pierpaolo Pretelli. Da tempo, si vociferava di una possibile gravidanza dell’ex vippona. Più di un mese fa, infatti, le pagine di gossip avevano riportato foto di un suo pancino “sospetto”. Da allora, i loro fan hanno iniziato ad indagare più a fondo, trovando sempre più dettagli a favore della loro “tesi”. Ebbene, dopo una lunga attesa, la Salemi ha deciso di non nascondersi più e ha rivelato su Instagram che lei e Pierpaolo stanno per diventare genitori. La notizia si è diffusa rapidamente, raccogliendo migliaia di commenti entusiasti da parte dei follower, colleghi e personaggi noti, tutti felicissimi per l’annuncio.

Tra i numerosi commenti di congratulazioni, sono apparsi anche alcuni ironici, che fanno riferimento al recente “baby boom” tra gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip 5. “La natalità in italia è stata salvata da Alfonso Signorini e il cast del gfvip5 non so se ci rendiamo conto”, si legge in uno dei tanti tweet. Ricordiamo, infatti, che Giulia e Pierpaolo si sono incontrati nella Casa quasi quattro anni fa, durante una delle edizioni più celebri e memorabili del reality. Ebbene, il popolo del web ha notato come la Salemi si sia aggiunta alla lista delle ex vippone di quell’edizione che hanno recentemente annunciato di essere in dolce attesa.

Lo scorso gennaio, Guenda Goria ha svelato di aspettare un bebè insieme al marito Mirko Gancitano, conosciuto proprio dopo aver partecipato al programma condotto da Alfonso Signorini. Successivamente, è stato il turno di Selvaggia Roma. L’influencer ha svelato di essere incinta insieme al compagno Luca Teti, dopo il tragico aborto vissuto circa due anni fa. Oltre ai Prelemi, anche un’altra coppia nata nella Casa, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, avrà presto un bebè. I due hanno dato la notizia la scorsa primavera, e la loro prima figlia è attesa per settembre 2024.

Ma, non è finita qui. Negli ultimi tempi, altri ex inquilini del GF Vip 5 sono diventati genitori. A luglio del 2023, Andrea Zelletta ha dato il benvenuto alla sua prima figlia insieme a Natalia Paragoni. Lo scorso maggio, invece, è nato il bambino di Enock Barwuah e la fidanzata Giorgia Migliorati.

Insomma, la quinta edizione del Grande Fratello Vip sembra aver portato molta fortuna ai suoi ex inquilini, con Alfonso Signorini che si ritrova sempre più “nipotini” in arrivo. Tutta la redazione di GossipeTv si unisce ai festeggiamenti e rivolge le più calorose congratulazioni a tutte queste coppie!