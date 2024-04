Guenda e Mirko, l’annuncio in diretta: come si chiamerà il bebè

Durante la puntata de La volta buona andata in onda nella giornata di Pasquetta, lunedì 1 aprile, su Rai 1, Guenda Goria e Mirko Gancitano hanno annunciato in diretta come si chiamerà il loro bambino. I due avevano già precedentemente rivelato il sesso del nascituro in televisione con un gender reveal proprio in un’ospitata nella stessa trasmissione.

Nel corso del programma la conduttrice Caterina Balivo ha effettuato un collegamento con la coppia. Una delle ospiti, Federica Cifola, ha chiesto quindi il nome del bambino o della bambina che i due stanno aspettando.

Caterina, un po’ piccata, in riferimento all’incertezza sul sesso del bebè, le ha fatto notare:

Abbiamo fatto il gender reveal, allora non ci segui!?

Guenda e Mirko hanno difatti annunciato il sesso del piccolo proprio durante un’altra puntata de La volta buona dove i due sono andati come ospiti. Nello specifico la coppia avrà un maschietto. Per quanto riguarda invece come si chiamerà, i due hanno dichiarato di aver fatto una scelta di cuore e di aver optato per un nome di origine biblica che significa “Colui che porta sollievo”. Il nome è stato scelto insieme. Gancitano ha poi lasciato a Guenda l’onore di rivelarlo in diretta, mostrando nel mentre un bavaglino con su scritto il nome del futuro bebè.

A riguardo Goria ha detto:

L’abbiamo scelto insieme. E’ un nome particolare, un nome moderno, che i nostri genitori dovranno imparare a pronunciare bene. Mi è piaciuto tanto perché significa “Dono di Dio” e come sai per me questo è un dono di Dio.

Caterina ha quindi premuto affinché Guenda rivelasse il nome e lei ha rivelato che si chiamerà Noah.

Il gender reveal in diretta

Venerdì 16 febbraio l’ex gieffina Guenda Goria è stata ospite insieme al fidanzato Mirko Gancitano da Caterina Balivo a La volta buona. I due hanno annunciato in diretta il sesso del bambino che lei porta in grembo. Il fiocchetto appeso alla porta di casa dei due sarà di colore azzurro. Proprio in merito a questo Guenda ha rivelato il proprio rammarico.

Goria ha difatti ammesso:

Speravo una femminuccia, ma va bene lo stesso… La prossima volta!

A riguardo il compagno ha aggiunto: