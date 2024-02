Guenda Goria scopre il sesso del bebè in tv: “Speravo altro, ma ok”

Guenda Goria e il fidanzato Mirko Gancitano hanno scoperto il sesso del bebè che la pianista porta in grembo. La rivelazione è arrivata durante l’ospitata della coppia nel programma di Rai Uno, La Volta Buona. Caterina Balivo ha accolto l’ex gieffina vip e il fotografo nel suo studio venerdì 16 febbraio. Ed è in questa occasione che tutti i presenti (nel programma sono stati invitati anche i futuri nonni Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria) hanno saputo di che colore sarà il fiocco che verrà appeso sul portone di casa tra qualche mese. Ebbene, Guenda Goria aspetta un maschietto. La 35enne, subito dopo aver appreso la notizia, ha detto di essere molto felice anche se in cuor suo sperava di poter dare alla luce una femminuccia.

Petali e coriandoli azzurri sono piovuti a La Volta Buona. Tante emozioni. “Speravo una femminuccia, ma va bene lo stesso…la prossima volta”, ha commentato felice Guenda a cui ha fatto eco il compagno Gancitano: “Io in realtà ho sempre pensato sarebbe stato un maschietto”.

La pianista ha annunciato di essere incinta qualche settimana fa. Lo ha reso pubblico sempre attraverso un’ospitata televisiva. In quel caso fu invitata a Storie Italiane (Rai Uno) da Eleonora Daniele e sottolineò come dopo la prima gravidanza, quella interrotta nel 2022, non credeva possibile che potesse rimanere nuovamente in dolce attesa con un ovaio e una tuba. E invece alla fine, contro ogni aspettativa, ce l’ha fatta. Per ora la gravidanza sta proseguendo senza particolari complicazioni.

Guenda Goria: quando le venne asportata una tuba

In svariate occasioni la pianista ha raccontato di soffrire endometriosi. Nel 2022, nel corso dell’estate, ha inoltre avuto una gravidanza extrauterina, per la quale ha dovuto essere ricoverata d’urgenza. In particolare spiegò che le si ruppe una tuba, la quale fu asportata. Dopodiché i medici le dissero anche che l’unica tuba rimastale non funzionava bene e che per lei restare incinta sarebbe stata una sorta di impresa impossibile. E invece, a gran sorpresa, pochi mesi fa la scoperta dolcemente inattesa di aspettare un bebè assieme a Gancitano. Ora si è scoperto che sarà un maschietto. Non resta che scegliere il nome.