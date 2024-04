Selvaggia Roma incinta dopo l’aborto: foto, annuncio e reazioni

Selvaggia Roma è incinta, dopo il periodo difficilissimo vissuto negli ultimi due anni. L’ex volto di Temptation Island (nel programma delle tentazioni vi prese parte con l’allora fidanzato Francesco Chiofalo) aveva annunciato la sua prima gravidanza nell’estate 2022. A distanza di poche settimane aveva però dovuto dare la drammatica notizia dell’aborto spontaneo, spiegando che il cuoricino della bimba che portava in grembo, che avrebbe chiamato Mia, aveva smesso di battere. Lungo la giornata di venerdì 12 aprile 2024, tramite un video dolcissimo postato su Instagram, ha reso noto assieme al compagno Luca Teti di essere in dolce attesa.

Selvaggia e il calciatore si sono recati su una spiaggia e sulla sabbia hanno disegnato il numero degli anni “2021, 2022, 2023, 2024”. La prima data si riferisce all’inizio della loro love story. A fianco del “2022”, sempre nella sabbia, hanno disegnato un cuore spezzato con la scritta “Mia”, chiaro riferimento alla gravidanza finita in modo tragico. Infine il “2024”. Una volta calpestata la scritta nel video si nota spuntare un cellulare con la foto del pancino di Selvaggia che tra le Stories Instagram ha poi fatto campeggiare un “4 mesi stupendi”. Dunque la dolce attesa è quasi giunta a metà del suo naturale percorso.

L’annuncio di Selvaggia Roma

“Volevo condividere con voi la cosa più bella per noi – ha scritto la Roma a corredo del video in cui ha annunciato la lieta notizia -. Il nostro cuore ha ricominciato a battere sul serio. Speranza e amore ci hanno portato a incoronare il nostro sogno che ci è stato portato via un anno e mezzo fa per un brutto virus. Oltre la mia stupenda famiglia, voglio ringraziare tutte quelle mamme che ancora oggi mi hanno salvato da quel buio e da quella angoscia che pensavo di non riuscire a superare. AUGURO SPERANZA E GIOIA A TUTTE VOI”.

Il post è stato subito preso d’assalto da centinaia di fan e da personaggi orbitanti al mondo televisivo. Tutti si sono congratulati con Selvaggia e il futuro neo papà. Le prime a scrivere messaggi entusiasti e tripudianti sono state le ex troniste Sara Affi Fella e Sonia Lorenzini, e alcuni ex volti di Temptation Island come Valeria Liberati e Anna Boschetti. Pronta anche la reazione zuccherosa di Manila Nazzaro che ha conosciuto la Roma durante il Grande Fratello Vip. Selvaggia ha risposto a molti utenti, ribadendo di essere al settimo cielo e di non vedere l’ora di poter accogliere tra le sue braccia il frutto d’amore. Al momento non si sa se aspetti un maschietto o una femminuccia.