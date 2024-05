GF Vip, Enock è diventato papà: nato il primo figlio, le reazioni

Enock Barwuah e la moglie Giorgia Migliorati sono diventati genitori per la prima volta. Poco fa, Giorgia ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram in cui ha annunciato la nascita del loro primo figlio. Insieme ad una foto in cui si vedono le manine e i piedini del bebè, Giorgia e Enock hanno dato la dolce notizia svelando anche il nome del bambino: Noah. Lo scorso novembre, l’imprenditrice aveva rivelato di essere in dolce attesa dopo pochi mesi dal loro matrimonio, celebrato il 16 giugno del 2023 a Villa Fasati a Castegnato, in provincia di Brescia.

“Che abbia inizio questa nuova vita insieme… Orgogliosi di presentarvi Noah”, hanno scritto Giorgia Migliorati e Enock Barwuah su Instagram. L’ex vippone ha poi condiviso una foto sulle sue storie Instagram in cui lo si vede tenere in braccio il piccolo Noah. Ovviamente, il calciatore è apparso al settimo cielo, sfoggiando un enorme e smagliante sorriso. Il post ha ricevuto immediatamente una miriade di reazioni e commenti di congratulazioni da parte dei followers dei neo genitori.

Non solo, anche i compagni di viaggio di Enock Barwuah al Grande Fratello Vip hanno voluto lasciare un messaggio per il loro ex coinquilino. Prima tra tutti, Elisabetta Gregoraci, che ha confessato di essere molto emozionata ribadendo il grande affetto che prova per la coppia. Poi, non sono mancati gli auguri di Pierpaolo Pretelli, Sonia Lorenzini e Giada De Blanck. Infine, ha lasciato un cuore anche il fratello di Enock, Mario Balotelli. Mario ha poi pubblicato nelle sue storie la foto di suo fratello insieme al piccolo Noah, dando il benvenuto a suo nipote. Dunque, facciamo tanti auguri ai neo genitori e questa nuova famiglia!

Enock Barwuah: chi è e la sua storia con Giorgia Migliorati

Enock Barwuah è nato il 20 febbraio 1993 a Palermo ed è il fratello minore di Mario Balotelli. Proprio come il fratello maggiore, si appassiona sin da piccolo al mondo del calcio, debuttando molto giovane nel Salford inglese. Successivamente, è passato per diverse squadre italiane, mentre oggi gioca al Rovato Calcio. Inoltre, è noto per aver partecipato nel 2020 alla quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Proprio pochi mesi prima di entrare nella Casa più spiata d’Italia, è iniziata la sua storia con l’attuale moglie Giorgia Migliorati. Durante il suo percorso al GF Vip, Selvaggia Roma aveva confessato di aver baciato Enock in un locale mentre era già impegnato. Quest’accusa è stata smentita categoricamente dall’ex vippone il quale, una volta uscito dalla Casa, ha proseguito la sua relazione con Giorgia. Difatti, nel 2022 ha chiesto alla fidanzata di sposarlo e, un anno dopo, i due sono convolati a nozze. Proprio oggi, 11 maggio, è infine nato il primo figlio della coppia, Noah.