GF Vip Enock si è sposato: tutto sulle nozze, pochi ex GF invitati

Enock Barwuah si è sposato. Il concorrente del Grande Fratello Vip 5, noto anche per essere il fratello di Mario Balotelli, è convolato a nozze venerdì 16 giugno, a Brescia. Giorgia Migliorati Novello ha detto sì al calciatore, con il quale condivide un legame sentimentale da anni. I due stavano assieme già quando lui partecipò al reality di Canale Cinque. All’epoca Selvaggia Roma tentò di far uscire un mezzo scandaletto, sostenendo che Enock non fosse stato irreprensibile nei confronti della fidanzata, che, di tutta risposta, accusò la gieffina di essere solo in cerca di visibilità. In effetti le parole della Roma non furono sostenute da uno straccio di prova. Enock e Giorgia, al contrario, hanno dato prova di avere imbastito un legame solido coronato appunto con il matrimonio.

Presente ai festeggiamenti, naturalmente, anche Mario Balotelli che è arrivato in chiesa proprio con lo sposo. Per quel che riguarda gli ex Grande Fratello Vip 5, ecco Andrea Zelletta, accompagnato dalla fidanzata Natalia Paragoni, e Francesco Oppini, con al fianco la compagna Francesca (donna estranea al mondo dello spettacolo).

Per quel che riguarda l’outfit degli sposi, Enock ha sfoggiato un abito elegante a tinte scure ma spezzato: giacca blu e scarpe pantaloni neri. Nera anche la croisette, sotto cui ha indossato una cravatta e una camicia bianca (pure Mario Balotelli ha optato per dei colori scuri). La sposa invece ha sfoderato un abito bianco, come da tradizione.

Enock: l’avventura al Grande Fratello Vip 5 e cosa ha fatto dopo

Il calciatore, alla sua prima esperienza televisiva di rilievo (ed ultima, non essendo interessato a fare carriera nel mondo del piccolo schermo), è rimasto nella Casa più spiata d’Italia per 78 giorni prima di essere eliminato. Il legame stretto con Zelletta e Oppini è proseguito anche al di fuori del programma, da qui l’invito alle nozze. Al GF Vip, Enock si è fatto apprezzare per il carattere mite e per essere un ragazzo non in cerca di teatrini stucchevoli, a differenza di altri suoi compagni d’avventura (si ricordi ad esempio il percorso di Dayane Mello). Uscito dalla Casa di Cinecittà ha continuato a coltivare l’amore con Giorgia fino al fatidico “Sì” delle nozze. Viva gli sposi!