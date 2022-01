Enock sposo, proposta di matrimonio: gaffe dell’anello e reazioni ex gieffini

Enock Barwuah si sposa: il fratello di Mario Balotelli, che si è fatto conoscere in tv per aver partecipato al Grande Fratello Vip 5, nelle scorse ore ha fatto una romantica proposta di matrimonio alla fidanzata Giorgia Migliorati Novello, che ha detto sì. La richiesta è giunta nel corso di una festa: tra i presenti anche Super Mario, Andrea Zelletta (ha conosciuto Enock al GF Vip stringendo con lui un’amicizia che dura tutt’oggi) e la fidanzata dell’ex tronista Natalia Paragoni. Ad avere immortalato sui social il momento in cui Barwuah ha domandato la mano della compagna ci ha pensato Elisa, la sorella della futura sposa. Anche Zelletta e Natalia hanno provveduto a rilanciare la notizia sui propri profili Instagram.

“Raga, è successo davvero. Ci sposeremo”, la reazione a caldo della Migliorati che nella vita è titolare di un brand di cosmetici e di uno studio di bellezza. La proposta di matrimonio è stata fatta in una sfiziosa location, nel corso della serata di domenica 23 gennaio 2022. Ad impreziosire l’evento ci sono stati anche dei fuochi d’artificio.

“Felice per voi, io piango come una bambina”, ha scritto su Instagram Natalia Paragoni. Zelletta invece ha svelato la gaffe in cui è incappato Enock. Cosa ha combinato? Nel momento in cui ha consegnato alla compagna l’anello, pegno d’amore in vista delle nozze, ha aperto la scatola del prezioso al contrario. Oltre a questa piccola svista, tutto è filato liscio. Alla notizia della proposta di matrimonio hanno reagito anche altri ex gieffini che hanno condiviso con Barwuah l’esperienza nella Casa più spiata d’Italia.

“Viva l’amore, mi è dispiaciuto tanto non essere lì con voi”, ha scritto Elisabetta Gregoraci alla quale ha fatto subito eco Francesco Oppini: “Vi adoro, felice per voi, meritate solo il meglio”.

Enock Barwuah e Giorgia Migliorati Novello: le tappe della love story

Enock e Giorgia hanno iniziato a frequentarsi nell’estate del 2020. Non fu un colpo di fulmine visto che i due, prima di diventare una coppia, erano amici. “Io, prima di essere fidanzata con Enock, ero una sua amica: lui con me si confidava e mi parlava un po’ di tutto!”, ha spiegato la ragazza in un’intervista rilasciata al settimanale Chi.

Quando Enock ha partecipato al GF Vip era già fidanzato con Giorgia. Nel reality show fu attaccato da Selvaggia Roma che insinuò che lui, mentre non era single, ci avesse provato con lei. La questione è stata smentita dal diretto interessato, anche perché Selvaggia non portò mai prove concrete per certificare le sue affermazioni. Acqua passata, oggi è il giorno dell’amore e non delle polemiche: viva gli sposi!