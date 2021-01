Grande Fratello Vip, Alda D’Eusanio squalificata? Enock furioso: “Schifo”

Alda D’Eusanio squalificata al Grande Fratello Vip? Il pubblico sta già chiedendo a gran voce il provvedimento anche per l’ultima arrivata, che si è macchiata di un errore già commesso in questa edizione. Forse Alda non ha seguito l’edizione dall’inizio. O magari si è trattato di un lapsus, anche se in apparenza lei pare non essersi accorta di nulla. Chi invece si è accorto di tutto è stato ancora una volta Tommaso Zorzi. L’influencer dopo aver sentito la parola pronunciata dalla D’Eusanio ha esortato il gruppo a cambiare discorso e ad andare avanti. Tuttavia la squalifica per Alda D’Eusanio non è così certa, e il perché ha a che fare con la Contessa.

Ma partiamo da cosa ha detto Alda al GF Vip: anche lei è inciampata nella parola “nero” usata nella versione che contiene una “g” in mezzo. Tutto è successo ieri sera durante la festa persiana richiesta da Giulia Salemi e accordata dal GF Vip. I concorrenti erano riuniti intorno al tavolo e tra una risata e uno scherzo si è finiti a parlare del famoso proverbio “L’ospite è come il pesce, dopo tre giorni puzza”. Alda ha proseguito su questa frase in tono malizioso, giocando un po’. E quando Carlotta ha risposto “pesce bianco, qua si pensa solo a mangiare”, la D’Eusanio ha ribattuto: “Perché vedi qualche ne.ro?”.

Lei si è fatta una risata. Giulia ha detto che si sarebbe potuto fraintendere mentre Tommaso ha esclamato di andare avanti, lanciando poi un’occhiataccia alla D’Eusanio. Sul Web ovviamente è subito partita la richiesta di squalifica di Alda D’Eusanio al GF Vip 5, ricordando il caso di Fausto Leali. Alcuni però hanno sottolineato che potrebbe non avvenire, dato che anche alla Contessa De Blanck è scappato alcune volte e non le è stato detto nulla.

Quindi Alda potrebbe essere graziata perché lo ha detto una volta, finora. Nel caso di Fausto Leali invece si era trattato di un perseverare: nonostante Enock gli avesse detto e ridetto più volte che non doveva usare questa parola, lui ha continuato a usarla. E ha rivendicato il diritto di poterla usare rifacendosi alla sua canzone. Insomma, era andato oltre e sembrava non capire, seppure era chiaro a tutti che non usasse questa parola in tono offensivo.

E proprio Enock ha detto la sua su Instagram. Ha ripreso il video di Alda D’Eusanio e ha sottolineato che ancora una volta al GF Vip si sono permessi di usare questa parola. “Che schifo. […] Termine offensivo e vergognoso. Voglio proprio vedere se anche questa volta non lo ‘noterà’ nessuno”, ha scritto riferendosi a delle parole di Cecilia Capriotti che a lui avevano dato molto fastidio. E non solo a lui. Enock però ha anche fatto sapere che è un fatto che non deve passare inosservato, senza necessariamente ricorrere alla squalifica.