Natalia Paragoni ha partorito! Papà Andrea svela il nome della figlia

Natalia Paragoni ha partorito! Esattamente alle 11 e 29 della mattina del 20 luglio, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e Andrea Zelletta sono diventati genitori per la prima volta di una bambina. A dare l’annuncio è stato lo stesso Andrea, che ha condiviso una storia sul suo profilo Instagram insieme alla compagna visibilmente commossa e alla neonata. Mamma e figlia erano sdraiate su un lettino d’ospedale, mentre l’ex tronista si trovava al loro fianco.

Fino ad oggi, la coppia aveva mantenuto il segreto circa il nome della figlia, sebbene sia stato scelto da mesi. Oggi, finalmente, Andrea lo ha svelato: la figlia di Andrea Zelletta e Natalia Paragoni si chiama Ginevra. Dopodiché, l’ex vippone ha dedicato delle commoventi parole alla fidanzata: “Mi hai regalato la gioia più grande. Ti amo“. Sui social, sono subito piovuti tantissimi commenti di congratulazioni e di affetto per la coppia e per la bebè. Insomma, auguri ai neo genitori e un caloroso benvenuto al mondo alla piccola Ginevra!

Natalia Paragoni: le ore prima del parto

La notizia dell’imminente parto di Natalia Paragoni si è diffusa diverse ore fa sui social. A lanciare la notizia inizialmente è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano. Quest’ultima ha condiviso sul suo profilo Instagram la segnalazione di un follower che avrebbe visto Andrea Zelletta alla Clinica Mangiagalli di Milano, mentre era intento a chiedere di andare in sala parto.

Poco dopo, poi, è stato lo stesso ex tronista a pubblicare una storia di lui insieme alla compagna dall’ospedale, dove si vede la Paragoni seduta sul lettino probabilmente tenuta sotto controllo per l’imminente parto. “Sei una leonessa amore mio. Ci siamo quasi“, ha scritto a corredo della foto, non lasciano più nessun dubbio al motivo per cui si trovassero in ospedale. Questione di poche ore e la coppia ha potuto finalmente abbracciare la piccola Ginevra.

Natalia Paragoni: le difficoltà nella gravidanza

La gravidanza di Natalia non è stata delle più semplici. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, da sempre molti attiva sui social, ha condiviso con i suoi followers i vari step di questa unica esperienza e non ha mai nascosto tutte le sue fragilità e paure. I primi mesi sono stati particolarmente difficili, tra nausee, dolori ma anche tantissime paure e domande su come sarebbe stato diventare genitori. Dopodiché, verso il settimo e l’ottavo mese l’influencer ha confessato di aver trovato un equilibrio maggiore e maggiore consapevolezza. Tuttavia, una volta arrivata al nono e ultimo mese la stanchezza è arrivata al suo massimo livello e, per questo, aveva ammesso di non vedere l’ora di partorire e conoscere finalmente sua figlia.