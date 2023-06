Natalia Paragoni, crolli durante la gravidanza: “Ho chiesto aiuto”

Natalia Paragoni si avvicina virtualmente alle tante donne che in gravidanza si ritrovano ad affrontare dei crolli emotivi, che non vanno sottovalutati. Spesso ci si ritrova a non chiedere aiuto in queste circostanze, perché a volte si pensa che una donna incinta o una mamma deve essere sempre forte da sola. Invece capita a molte donne in gravidanza di avere dei momenti ‘no’ e questo è capitato anche a Natalia. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne dà così voce a tutte coloro che sono o sono state nella sua stessa situazione. Rispondendo alle domande dei fan più curiosi su Instagram, la fidanzata di Andrea Zelletta ammette di avere avuto dei crolli emotivi.

La Paragoni, che di recente ha confessato di aver già scelto il nome della figlia e ha svelato la data presunta del parto, sottolinea di aver chiesto aiuto quando si è ritrovata a vivere delle crisi personali.

“Se ho avuto crolli emotivi durante la gravidanza? Tante volte!! E ancora ora (pochi giorni fa) ne ho avuti. Ma è normalissimo, basta chiedere aiuto. Pensavo di essere forte e di non dover mai chiedere aiuto, ma invece…”

A cuore aperto, Natalia Paragoni spiega così che anche lei, come tante altre donne, si è ritrovata a vivere situazioni di crisi con se stessa durante la gravidanza. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne precisa che lei e “carciofina” (così definisce pubblicamente la figlia che sta aspettando con Zelletta) stanno bene. Non vede l’ora di conoscerla e manca davvero poco.

Infatti, Natalia è all’ottavo mese di gravidanza, precisamente è incinta da 33 settimane e 4 giorni. In questo periodo, chiaramente, sta affrontando le ultime fasi della dolce attesa. Pertanto, si sente “appesantita, stanca, pensierosa”. Nonostante questo, la fidanzata di Andrea Zelletta ci tiene a precisare che è anche molto “felice, orgogliosa e innamorata”.

Per quanto riguarda l’organizzazione, la Paragoni continua a tenere i fan informati quasi su tutto. Questa volta fa sapere di aver preparato già ogni cosa per l’arrivo della sua prima figlia. Alla coppia manca solo montare la culla e altre cose che sono arrivate a casa in questi giorni.

Manca ormai pochissimo tempo e finalmente Natalia e Andrea abbracceranno e conosceranno la loro bambina. Un fan le fa notare che “sembra una vita” che è incinta. “Non dirlo a me”, risponde l’ex corteggiatrice. Questi lunghi nove mesi stanno per giungere al termine e il pubblico che li segue, sin dalla loro partecipazione a Uomini e Donne nei ruoli di tronista e corteggiatrice, non vedono l’ora di conoscere la figlia!