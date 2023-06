Natalia Paragoni, figlia: “Scelto il nome”, data parto e questione peli

Nataia Paragoni si svela sulla sua gravidanza rivelando qual è la data presunta del parto e i primi dettagli sul nome. Non solo, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne lancia una frecciata ad alcuni colleghi del suo Andrea Zelletta. Andando per ordine, mentre risponde alle domande dei fan su Instagram, Natalia rivela quali sono per lei le cose più difficili da fare in gravidanza: allacciarsi le scarpe e portare fuori i cani. Dopo di che, passa a una domanda assai gettonata: come si chiamerà la figlia?

Ebbene Andrea e Natalia hanno già scelto il nome della figlia. Nonostante questo, la Paragoni non intende per ora rivelarlo. E c’è un motivo per cui ha deciso di non svelare ancora questo dettaglio, che riguarda Zelletta. Infatti, pare che l’ex concorrente del GF Vip 5 sia ancora dubbioso al riguardo, tanto che ogni tanto spunterebbe con altri nomi. Ecco cosa racconta l’ex corteggiatrice:

“Diciamo che il nome è scelto, però non si sa mai che cambi idea. In teoria l’abbiamo scelto, già da un po’. Ma ogni tanto Andrea se ne esce con un altro nome. Quindi non vorrei mai dirlo e poi alla fine non è quello. Quindi aspetteremo la nascita a dirlo”

Natalia Paragoni risponde poi a un’altra curiosità di molti dei suoi fan. Attualmente l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è alla 33esima settimana e svela al pubblico che la segue la presunta data del parto.

“Parlandone qua con le ragazze ho capito che il 4 agosto è il termine. Poi c’è la settimana ostetrica, di cui però il mio ginecologo non mi ha mai parlato. È più una cosa che ho sentito qua, non l’avevo mai sentita”

Dunque, Natalia tiene conto come presunta data del parto il 4 agosto 2023 e, nel frattempo, cerca di ritagliarsi qualche momento di relax. Sta già trascorrendo le sue vacanze estive, in Puglia, in quanto questo è l’unico mese in cui può ancora spostarsi. A luglio ha intenzione di restare a Milano, dove partorirà, vicino ai suoi genitori. Poi ad agosto la Paragoni avrà sua figlia e si recherà in montagna con la sua famiglia.

A questo punto, arriva per l’ex corteggiatrice una domanda legata alla sua relazione con Andrea Zelletta. È nota la sua sfuriata durante uno scherzo de Le Iene e, per questo, c’è chi vorrebbe sapere se da parte sua c’è gelosia per il lavoro di deejay dell’ex gieffino. Attraverso questa risposta, la Paragoni lancia una bella frecciata su alcuni colleghi di Zelletta:

“No, non sono per niente gelosa del lavoro che fa, perché sennò a quest’ora ci eravamo già lasciati. Io ho molto fiducia, abbiamo molta fiducia l’una dell’altro e Andrea non mi ha mai dato modo di essere gelosa. Quindi sono molto tranquilla. Rispetto ad altri suoi colleghi, è molto bravo”

Natalia conclude questa sua affermazione con una smorfia per far capire meglio il concetto. Infine, la Paragoni risponde a una domanda particolare. Un utente è curioso di sapere come mai non abbia mai fatto la ceretta sulla pancia. Nelle scorse settimane, alcuni dei suoi follower hanno notato i peli sul pancione, che – com’è noto – è anche normale che ci siano.

Infatti, i cambiamenti ormonali in gravidanza possono causare questo tipo di situazioni, ma per l’ex corteggiatrice nessun problema. Com’è giusto che sia, Natalia è abbastanza serena:

“Questa domanda non riesco a concepirla. Ognuno è libero di fare quello che vuole, non vedo la necessità di farli. I miei peli ci sono sempre stati. Ci sono di più perché con il progesterone e tutta una serie di fattori ormonali sono aumentati. Però non mi vergogno di questo e sinceramente pensare di fare ceretta o lametta sulla pancia non mi passa per il cervello proprio. Ho paura e mi farebbe anche un po’ senso. Io mi faccio sempre la ceretta sul resto del corpo. La pelle sulla pancia è tiratissima e non ho voglia di stressarla ancora di più, ma non penso ci sia nulla di male”

Detto ciò, la fidanzata di Andrea Zelletta garantisce che a lei non nota mai certi dettagli nelle altre persone. Oggi Natalia Paragoni ha paura del fatto sua figlia dovrà crescere in un mondo dove è difficile poter essere se stessi totalmente. Questo perché c’è sempre qualcuno pronto a giudicare per qualsiasi cosa, dall’abbigliamento al trucco. “Io cercherò di insegnarle l’eduzione e il rispetto”, assicura l’ex corteggiatrice.