L’ex corteggiatrice di UeD, che è in dolce attesa, ha mostrato come il suo ventre si sia riempito di peluria

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, coppia sbocciata sotto i riflettori di Uomini e Donne, sono in trepidante attesa. Tra pochi mesi accoglieranno il loro primo bebè. Come svelato a Verissimo lo scorso marzo, appenderanno sul portone di casa un fiocco rosa visto che aspettano una figlia (al momento la coppia non ha ancora deciso il nome, ma “ci siamo quasi” ha spiegato di recente Natalia). Nel frattempo l’ex corteggiatrice continua ad aggiornare i suoi numerosi followers sulla gravidanza. Nelle scorse ore, tra le Stories Instagram, ha fatto apparire una foto del suo pancione su cui è cresciuta parecchia peluria. Lo scatto è stata una spiegazione plastica fornita a una fan che le ha domandato se durante la dolce attesa crescessero di più i peli sul ventre. “Sì, guarda la mia pancia”, la risposta della Paragoni, con tanto di immagine a testimonianza.

A Drew Barrymore spuntò in gravidanza “un meraviglioso pizzetto rosso”

Il fenomeno cutaneo non è una rarità. Come spiegato dal sito specializzato “Pianeta mamma”, nel corso della gravidanza la neomamma deve affrontare diverse mutazioni ormonali che non di rado innescano problemi alla pelle. Ci sono donne che vengono colpite da acne, altre dal cloasma, noto anche come la “mascherina della gravidanza“ (si tratta della manifestazione di macchie scure che fanno capolino sul viso e che solitamente scompaiono dopo il parto) e altre che vedono crescere più peli sul proprio corpo, come nel caso di Natalia Paragoni.

Una maggiora presenza di peluria, nella stragrande maggioranza dei casi, è un fenomeno temporaneo che va regredendo in modo naturale nell’arco di circa sei mesi dalla data del parto. Se invece il problema cutaneo persiste si può ricorrere a delle sessioni di laser o di luce pulsata, ma solo dopo aver terminato di allattare il figlio o la figlia.

Chi ha avuto a che fare tra i personaggi noti con il fenomeno, è stata l’attrice Drew Barrymore che durante la gravidanza e alcuni mesi dopo il suo corpo è mutato di parecchio. Scherzando, ha spiegato di avere avuto persino un “meraviglioso pizzetto rosso”, e di aver sofferto di iperpigmentazione sulle guance