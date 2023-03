Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, ospiti a Verissimo da Silvia Toffanin nella puntata in onda sabato 4 febbraio 2023, hanno scoperto il sesso del bebè che stanno aspettando. Sul finale della chiacchierata lo schermo della trasmissione si è colorato di rosa. Dunque i due ex volti di Uomini e Donne appenderanno sul portone di casa un fiocco rosa. In arrivo c’è una femminuccia. Lacrime di commozione dopo lo svelamento. Anche la padrona di casa del rotocalco ha saputo in quel momento la notizia, sottolineando di non averla voluta apprendere prima che iniziasse l’intervista.

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni a Verissimo: la figlia è stata voluta

Lungo l’ospitata Andrea e Natalia hanno ripercorso le tappe della loro love story, raccontando che fin da subito, da quando cioè iniziarono a frequentarsi negli studi di Uomini e Donne, capirono di essere fatti l’una per l’altro. Una convinzione che è andata via via consolidandosi con il passare del tempo. La coppia ha resistito anche all’avventura lunga mesi al Grande Fratello Vip di Zelletta. “Non ho nulla da rimproverargli“, ha evidenziato con un largo e affettuoso sorriso la Paragoni, riferendosi al compagno.

Per quel che riguarda la dolce attesa, Natalia ha rimarcato che è stata voluta. Insomma, non è assolutamente ‘capitata’, come si suol dire in taluni casi. Zelletta ha aggiunto che un ruolo decisivo sulla scelta di provare a diventare genitori lo ha giocato un viaggio in Madagascar fatto assieme alla fidanzata. L’ex tronista ha narrato che in Africa ha visto famiglie numerose, nonostante le difficili condizioni economiche. “Noi ci preoccupiamo che sia tutto a posto, ma serve solo amore”, ha chiosato il deejay.

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, il volto pulito di Uomini e Donne

La coppia formata da Zelletta e Natalia rappresenta il volto pulito del dating show di Maria De Filippi. Tra tanti personaggi che hanno partecipato al programma solo per avere visibilità senza tenere conto dei sentimenti, la coppia spicca come esempio di amore genuino e reale. Insomma, con loro la trasmissione del pomeriggio di Canale Cinque ha portato a termine la propria ‘missione’, quella cioè di far incontrare l’anima gemella.