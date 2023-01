Andrea Zelletta e Natalia Paragoni non riescono più a nascondere l’immensa felicità che provano per l’arrivo del loro primo figlio. Esattamente nel giorno del loro quarto anniversario, la coppia ha annunciato di aspettare un bambino. I due hanno deciso di aspettare prima di rivelare la notizia, a causa del passato aborto subito dall’influencer. Ora, però, poco a poco, hanno iniziato a condividere con i loro fan maggiori dettagli sulla gravidanza. In un video postato poche ore fa, Naty ha mostrato il momento in cui il suo compagno ha scoperto che presto diventerà padre per la prima volta.

La reazione di Andrea Zelletta

Nel filmato si può vedere Andrea che, dopo essere tornato a casa presto sotto richiesta della compagna, apre la porta e si trova davanti il test di gravidanza. L’ex tronista, inizialmente rimasto immobile dall’emozione, è poi corso a stringere la sua compagna in un forte abbraccio. Nonostante avesse preso egli stesso il test, il deejay era incredulo e non è riuscito a realizzare nell’immediato cosa stesse accadendo. Insomma, un momento pieno di felicità e stupore, condiviso insieme ai loro due cagnolini. “Una sorpresa che ci rimarrà nel cuore”, ha scritto la Paragoni. “La sorpresa più bella di sempre”, il commento di Zelletta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NATALIA PARAGONI (@natyparagoni)

Poco dopo l’annuncio, l’ex corteggiatrice ha condiviso nelle sue storie Instagram maggiori dettagli legati a quell‘indimenticabile giornata. Natalia ha raccontato di aver avuto alcune perdite e dolori verso la fine di novembre, ragione per cui, sotto consiglio della sua psicologa, ha voluto fare un test di gravidanza. “Sono arrivata a casa e ho detto ad Andrea di andare all’evento di Dior e io lo raggiungevo. Sono entrata veloce, ho fatto il test, senza dirlo a nessuno. Nel momento in cui mi tiro su i pantaloni vedo ‘incinta’ +3, quindi leggo il biglietto illustrativo ed esco dal bagno incredula, non pensavo arrivasse così veloce, mi sono messa a piangere“.

L’ex gieffino ha poi postato alcuni video in cui mostra la fidanzata alle prese con la nausea. Per accontentare le voglie tipiche dei primi mesi di gravidanza, Andrea “prevede delle esterne al Carrefour”, facendo ironicamente riferimento al programma che li ha fatti conoscere, “Uomini e donne”. La stessa Natalia ha confessato di star risentendo molto di queste prime settimane a causa di dolori allo stomaco e alla testa e di aver dovuto cambiare alimentazione.

Al momento, la coppia non ha rivelato se avrà un maschietto e una femminuccia. La futura mamma ha però svelato di essere alla 13esima settimana di gravidanza e che il parto è previsto per il 4 agosto.