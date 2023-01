Natalia Paragoni è incinta! L’annuncio con Zelletta è speciale

Natalia Paragoni è incinta! L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, con Andrea Zelletta aspetta il loro primo figlio! Sono trascorsi ormai diversi anni dal giorno della scelta avvenuta nel programma di Maria De Filippi ed ecco che anche per questa tanto amata coppia del Trono Classico arriva la cicogna. Una bellissima notizia per il pubblico che da sempre li segue e ha creduto in loro. Andrea e Natalia sono pronti a formare la loro famiglia, insieme ai loro due cagnolini, per questo scrivono che presto saranno in cinque.

In questi mesi sono circolate varie indiscrezioni che vedevano la Paragoni in dolce attesa. I gossip si sono fatti sempre più accesi in queste settimane e, in quanto è solita parlare spesso con i suoi fan, per Natalia non è stato semplice mantenere questo importante segreto. I due ex protagonisti del Trono Classico condividono tre foto che li ritraggono entrambi in camicia bianca. Quella della Paragoni è aperta ed è possibile quindi notare il pancino in evidenza.

“Non è stato facile nascondervi tutto quello che abbiamo passato in questi due mesi ma siamo felici di annunciarvi che è iniziato un nuovo viaggio, il più bello. Presto in 5, non vediamo l’ora di condividere con voi tutte le emozioni di questa folle avventura”

Queste le parole condivise in questi minuti dalla coppia nata a UeD. E la data scelta per fare l’annuncio rappresenta una giornata importante per Zelletta e Natalia. Infatti, come lei stessa ha fatto notare nelle scorse ore, sono trascorsi proprio oggi quattro anni dal primo giorno in cui si sono incontrati nel programma! Questo rende l’annuncio per i fan del programma ancora più speciale.

Agli amici più stretti, la coppia aveva già svelato la lieta notizia. La stessa Paragoni ha condiviso in questi minuti un video di un suo caro amico in cui è possibile vederla annunciare la gravidanza il giorno del suo compleanno, il 24 dicembre scorso. Come è giusto che sia Andrea e Natalia si sono presi il tempo di cui avevano bisogno prima di svelare pubblicamente la notizia, anche se ormai il gossip girava sul web da tempo.

Sono tantissimi coloro che si stanno congratulando con la coppia. Tra questi molti volti del dating show di Maria De Filippi, come Beatrice Valli, Angela Caloisi, Nilufar Addati, Jack Vanore, Sonia Lorenzini, Martina Luchena, Nicole Mazzocato e Giovanna Abate. E ancora stanno facendo i loro auguri altri volti come Alba Parietti ed Elisabetta Gregoraci, che ha avuto modo di conoscere Zelletta al Grande Fratello Vip 5. Si uniscono al coro anche Cristina Marino, Andrea Zenga e molti altri.