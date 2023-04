Nella puntata di martedì 4 aprile “Le Iene” ha riciclato un vecchio servizio, scatenando la furia del web. Molti si ricorderanno dello scherzo virale fatto dalla trasmissione alla coppia di “Uomini e Donne” formata da Andrea Zelletta e Natalia Paragoni. Era maggio del 2020 e il mondo era in piena pandemia, motivo per cui il programma d’informazione aveva deciso di testare alcune coppie famose durante la quarantena. Le vittime, quella volta, erano state proprio Andrea e Natalia. L’ex vippone fece credere alla fidanzata di averla tradita poco prima del lockdown e, addirittura, che l’amante in questione fosse incinta. La reazione dell’ex corteggiatrice era stata inaspettata e aveva lasciato tutti a bocca aperta.

La 25enne aveva cominciato a piangere disperatamente e ad urlare a squarciagola contro il ragazzo e contro i suoi stessi genitori che erano lì con lei. Ma, ciò che rimase più impresso, furono gli scatti violenti che ebbe Natalia, che alzò anche le mani contro Zelletta, incapace di riuscire a contenere la sua rabbia. Insomma, uno spettacolo sicuramente non piacevole, che già ai tempi suscitò non poche polemiche.

La scelta delle Iene fa discutere

Ebbene, a distanza di 3 anni lo show di Italia 1 ha deciso di riproporre il famigerato scherzo. La premessa era capire se le coppie nate in televisione e in programmi come “Uomini e donne” o il “Grande Fratello” fossero reali o costruite per visibilità. Come ‘prova’, hanno mandato in onda il servizio di Andrea e Natalia che fece il giro del web e in conclusione è stato detto: “Da questo scherzo ci è parso che lei lo amasse davvero”.

Il motivo dietro questa scelta non è ben chiaro, ma una cosa certa è che non è stata affatto apprezzata dal pubblico. Come menzionato prima, quelle scene erano già state aspramente criticate e già allora si era discussa la decisione di trasmetterle in una rete nazionale.

Il fatto che sia stato fatto lo stesso ‘errore’ due volte ha irritato molto gli utenti del web. Secondo molti, il video è disturbante per due motivi: per l’eccessiva violenza che viene mostrata e anche per l’evidente attacco di panico che Natalia stava avendo. “Non mi sembravano il caso di farlo rivedere, era già bastata la prima volta…”, il ragionamento di un utente che ne riassume diversi altri. A ciò va aggiunto che Zelletta e la compagna stanno diventando genitori (lei è in dolce attesa). Insomma, il programma di Italia Uno poteva ‘riciclare’ qualche altro scherzo.