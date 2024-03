Rosalinda Cannavò è incinta: lo spassoso annuncio con Zenga

Rosalinda Cannavò è incinta! Poco fa, l’attrice ha dato il dolce annuncio sul suo profilo Instagram, condividendo un originale video insieme al compagno, Andrea Zenga. Dopo tre anni insieme, la coppia ha deciso di allargare la famiglia e presto daranno il benvenuto al loro primo figlio o figlia. Da diverse settimane, circola la voce di una presunta gravidanza della Cannavò. Durante la Milano Fashion Week, lei era apparsa con un pancino sospetto, che aveva fatto diffondere i primi dubbi. Rosalinda e Andrea avevano deciso di rimanere in silenzio e non rispondere al gossip, almeno fino ad oggi.

I Zengavò (questo il nome dato dai fan alla coppia) hanno pubblicato uno spassoso video in cui si vede Andrea aprile un titolo di giornale con scritto “Baby Zengavò coming soon“. Non solo, sul finto quotidiano, appare anche la scritta “Settembre 2024“, svelando così anche la data prevista per la nascita del bebè. Dopodiché, nella clip appaiono i due felicissimi insieme al loro amato cane Chinu, terminando con una commovente immagine di Zenga che tocca il pancino della compagna. Sotto il video, l’ex vippona ha poi scritto una didascalia rivelando di aver scoperto della gravidanza all’inizio dell’anno e di essere felice di poter finalmente dire il loro “segreto” a tutti:

Che abbia inizio il viaggio più bello della nostra vita. è da inizio 2024 che custodiamo questo piccolo segreto che sta diventando sempre più grande. Ci siamo conosciuti e amati sotto i vostri occhi e oggi ancora di più siamo felici di condividere con voi la nostra gioia più grande: diventeremo mamma e papà. Picciriddu/a noi e Chinu non vediamo l’ora di conoscerti.

La notizia ha colto molti di sorpresa. Ricordiamo che Andrea e Rosalinda hanno iniziato la loro relazione all’interno del Grande Fratello Vip, circa tre anni fa. Una storia nata in maniera inaspettata, a poche settimane dalla fine del loro percorso nella Casa. Fino a poco prima, infatti, la Cannavò era impegnata con il suo storico fidanzato, che aveva deciso di lasciare proprio mentre si trovava nel programma. Successivamente, è scoppiato l’amore con il figlio di Walter Zenga. Per questo, in tanti inizialmente non credevano al loro amore.

Tuttavia, una volta finito reality, i due non si sono più separati, tanto da andare anche a convivere insieme. Tempo fa, la coppia aveva spiegato di volere un giorno allargare la famiglia ma che, al momento, non era tra le priorità. A distanza di diversi mesi, le cose sono totalmente cambiate e i Zengavò diventeranno presto genitori per la prima volta. Facciamo i nostri più sentiti auguri a Rosalinda e Andrea!