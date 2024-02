Rosalinda Cannavò e Andrea presto genitori? Pancino sospetto

Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco, è comparsa con un pancino sospetto. Il gossip sta già impazzendo: lei e Andrea Zenga diverranno presto genitori?

In questi giorni la coppia è alla Milano Fashion Week e lei ha pubblicato una serie di foto, tra queste sembra comparire un pancino sospetto. Infatti entrambi non avevano negato, tempo fa, di volere un figlio ma che al momento non era nelle priorità. L’attrice aveva anche rivelato di aver pensato di far congelare i propri ovuli, proprio per far sì che in un futuro, nel caso in cui lo avessero voluto, avrebbero potuto avviare la pratica. Ma ad oggi non si sentivano pronti.

Dalle foto però emerge il dubbio. Dunque non bisogna far altro che aspettare per scoprire se la coppia di ex gieffini presto allargherà la famiglia oppure no.

Lo sfogo di Rosalinda quest’estate

La coppia, sin da quando è nata all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, non ha mai ottenuto molta credibilità ed ha ricevuto sempre molte critiche, nonostante tutt’ora, a distanza di 3 anni, stia ancora assieme.

Quest’estate, mentre i due erano a New York, Rosalinda ha pubblicato delle stories su Instagram dove si è sfogata per i continui insulti che ricevono. In molti non credono alla loro storia ed il fatto che ancora non si siano sposati o abbiano fatto un bambino, secondo gli haters, avvalorerebbe questa tesi.

Ma alla Cannavò queste affermazioni non sono piaciute tanto che ha controbattuto. All’attrice hanno infastidito determinate insinuazioni, soprattutto perché ci sono molte coppie che fanno fatica ad avere un figlio e quindi questa è davvero una domanda di cattivo gusto.

Anche a Verissimo i due avevano esternato il desiderio di allargare la famiglia. Mentre il matrimonio per lei non è una priorità poiché si sente di non dover fare questo passo in più che rappresenterebbe solamente un simbolo, cosa diversa, invece, è volere un bambino. Proprio ciò ha fatto pensare che la coppia avesse problemi nel concepire.

La notizia che si sta diffondendo ora, però, sembra dire tutt’altro e magari Andrea e Rosalinda potranno davvero coronare questo sogno.