“Non è amore, non hai figli”. Rosalinda Cannavò replica e spiazza

Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco, poche ore fa ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcune stories contenenti un duro sfogo nei confronti delle numerose critiche ricevute ultimamente da alcuni haters. In particolare l’ex gieffina, che attualmente si trova negli Stati Uniti in compagnia del fidanzato Andrea Zenga, non è riuscita a mandare giù alcuni messaggi ricevuti da un utente nei quali le veniva chiesto in modo ironico e pungente come mai, nonostante il grande amore paventato dalla coppia, lei e il compagno non avessero ancora deciso di mettere su famiglia. Davanti a quelle provocazioni l’attrice ha deciso di non rimanere indifferente e le ha condivise con tutti i suoi followers, approfittandone per renderli partecipi del suo pensiero a riguardo.

Le critiche per il figlio mancato

Non è certo la prima volta che la Cannavò si trova a rispondere alle critiche di qualche hater accanito. Solo un paio di mesi fa l’attrice aveva pubblicato sulle sue stories Instagram alcuni dei “profili” delle sue hater. La Cannavò in quella occasione aveva realizzato una classifica molto divertente e contenente i tre tipi di follower che commentano più spesso in modo negativo il suo corpo o le sue azioni. Dopo la partecipazione al GfVip infatti Rosalinda Cannavò ha ricevuto diverse critiche: dalla scelta del nome d’arte, la sua storia d’amore con Andrea Zenga nata proprio all’interno della Casa più spiata d’Italia e infine le polemiche sui suoi problemi alimentari.

Ieri però l’attrice è stata protagonista di un’altra critica molto gettonata tra i personaggi del mondo dello spettacolo non solo ma che sicuramente vede più spesso partecipi le donne rispetto che gli uomini. Un utente, del quale non è dato sapere l’identità per privacy, ha inviato numerosi messaggi alla Cannavò chiedendole in tono ironico e anche decisamente provocatorio come mai lei e il compagno non avessero ancora avuto dei figli: “Tanto amore dichiarato ma niente figli, strano amore”. Come se per coronare un amore molto profondo come il loro fosse necessario mettere su famiglia.

Una credenza ben radicata ormai e che purtroppo molto spesso finisce per offendere o addirittura fare del male alle donne e agli uomini che ne sono protagonisti. Si perché, come ha elegantemente sottolineato la Cannavò, ognuno di noi ha i suoi problemi e le sue difficoltà; non è detto che gli altri ne siano a conoscenza. Chiedere a una persona come mai non ha figli potrebbe essere deleterio in quanto dietro il fatto di non aver messo su famiglia ci potrebbe essere una scelta personale ma anche una decisione dettata da problematiche di salute. ” Ma vi sembra normale sfottere così ? E se una coppia avesse problemi ad averli? Davvero non c’è un limite sui social” ha risposto la Cannavò.

Il desiderio di allargare la famiglia

I due non hanno mai fatto mistero di volere dei figli e lo stesso Zenga nel corso di un’intervista a Verissimo aveva affermato: “Il mio sogno è quello di avere una bambina con lei e costruire una famiglia. Sento che è la donna giusta, vorrei che fosse la madre dei miei figli. Anche il matrimonio ma più i figli”. Anche Rosalinda aveva confermato quel desiderio dicendo: “Per me il matrimonio è molto importante ma non è quello che definisce una famiglia. Noi siamo già una famiglia”.

Insomma non vi è dubbio che tra i piani futuri dei due ci sia anche quello di allargare la famiglia, semplicemente potrebbe non essere ancora arrivato il momento. Stando ad alcune indiscrezioni pare anche che i due stiano provando ad avere figli ma che non ci stiano riuscendo. Se così fosse le provocazioni dell’utente nei confronti di Rosalinda potrebbero essere risultate davvero molto pesanti e difficili da mandare giù e ciò giustificherebbe a pieno la reazione dell’attrice.