Lutto Prati, nuovi prof Amici, tumore per Allevi: le 10 news della settimana

Grave lutto per Pamela Prati. Nei giorni scorsi è venuto a mancare suo nipote. Lo ha annunciato la stessa showgirl sarda attraverso un post straziante pubblicato su Instagram.

Fiori d’arancio per Ambra Lombardo che sabato 18 giugno ha sposato l’imprenditore e manager Lorenzo Cascino. La coppia si è promessa amore eterno a Noto, in Sicilia, nella terra di origine della prof ex gieffina la quale ha sfoderato un sontuoso abito nuziale.

Anche Ciro Priello e Maura Iandoli sono diventati marito e moglie. Il comico e l’influencer hanno pronunciato il fatidico “sì” a Colle Rajano, stupenda location in provincia di Caserta.

Giovanni Allevi ha reso noto di aver scoperto di avere un tumore, un mieloma per la precisione. Il compositore, con un post su Instagram, ha spiegato che dovrà fermarsi per qualche tempo, quello necessario a curarsi e a rimettersi.

L’Eurovision Song Contest 2023 non si terrà in Ucraina, nonostante il Paese governato da Volodymyr Zelensky abbia vinto l’ultima edizione. L’Ebu ha reso noto che non ci sono le condizioni di sicurezza necessarie per organizzare l’evento in Ucraina. In pole position ora c’è l’Inghilterra.

Caos al Tg1: la direttrice Monica Maggioni, per via di una faida interna, ha tolto la conduzione del telegiornale delle ore 20 a Francesco Giorgino, Emma D’Aquino e Laura Chimenti. Probabilmente saranno dirottati all’edizione delle 12.30. Giorgino ha lasciato intendere che potrebbe ricorrere alle vie legali.

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini sono una coppia. I due stanno trascorrendo dei dolci giorni in Sardegna, tra coccole e baci. Con la conduttrice svizzera ci sono anche le sue figlie piccine, Sole e Celeste.

Michele Bravi sarebbe il nuovo prof di canto di Amici di Maria De Filippi. Lo ha rivelato il quotidiano Il Messaggero che ha avanzato l’ipotesi che il giovane artista possa sostituire Anna Pettinelli.

GF Vip, opinionisti. Secondo quanto ha riferito Dagospia sarebbero in lizza per affiancare Alfonso Signorini gli ex coniugi Asia Argento e Morgan. Un duo che sicuramente creerebbe dinamiche e parecchio interesse.

Giulia De Lellis è stata colpito di nuovo dal Covid. L’influencer ha spiegato di aver vissuto giorni non semplici. “Non riuscivo a tenere il telefono in mano – ha raccontato -. Ho avuto tutto quello che si può avere da questo virus, tranne problemi a livello respiratorio, quelli me li sono risparmiati. Sono giorni da dimenticare, sono traumatizzata solo al pensiero, però per fortuna adesso è passata, sto molto meglio.”