Grande Fratello Vip, colpo di scena: “Morgan e Asia Argento opinionisti”

Fervono i preparativi per la settima edizione del Grande Fratello Vip, che si preannuncia più scoppiettante che mai. Dopo il grande successo dello scorso anno il reality show tornerà su Canale 5 a fine settembre, ancora una volta condotto da Alfonso Signorini. Accanto al giornalista e conduttore non ci saranno più però Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.

Aria di novità al GF Vip 7. E così, dopo aver vagliato i profili di Cristiano Malgioglio e Amanda Lear, la produzione starebbe valutando una coppia decisamente fuori gli schemi. Secondo quanto scrive Dagospia sarebbero in lizza per affiancare Alfonso Signorini gli ex coniugi Asia Argento e Morgan. Un duo che sicuramente creerebbe dinamiche e parecchio interesse.

Morgan è da sempre una persona che divide il pubblico con la sua schiettezza, vivacità e stravaganza. Lo stesso si può dire per l’ex moglie Asia Argento, vista di recente in qualità di giurata a The Band di Carlo Conti. Nonostante il programma si sia rivelato un flop l’attrice e regista è stata molto apprezzata dai telespettatori. Ora è pronta per giudicare e sentenziare i nuovi inquilini della Casa più spiata d’Italia?

I probabili concorrenti del Grande Fratello Vip 7

In attesa di sapere se davvero Morgan e Asia Argento saranno i nuovi opinionisti del Grande Fratello Vip negli ultimi giorni sono trapelati in rete i nomi dei primi papabili concorrenti. Chi saranno gli eredi di Soleil Sorge e Alex Belli? Fino ad ora sono quindici i nomi in pole position:

–Antonino Spinalbese (ex fidanzato di Belen Rodriguez)

–Antonio Razzi (ex senatore visto anche a Ballando con le Stelle)

–Gigliola Cinquetti (cantante)

–Alvaro Vitali (il famoso Pierino)

–Federico Fashion Style (hair stylist, visto di recente a La Pupa e il Secchione)

–Manuela Arcuri (attrice)

–Vera Gemma (figlia di Giuliano, attrice ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi) e il fidanzato Jeda

–Antonella Fiordelisi (ex spadista, ex fidanzata di Francesco Chiofalo, oggi influencer)

–Pamela Prati (che ha già partecipato alla prima edizione del GF Vip)

–Patrizia Groppelli (opinionista tv e compagna di Alessandro Sallusti)

–Asia Gianese (influencer)

–Max Felicitas (attore a luci rosse, considerato l’erede di Rocco Siffredi)

–Brenda Asnicar (attrice argentina nota per la serie Disney Il mondo di Patty)

–Evelina Sgarbi (figlia del più noto Vittorio).