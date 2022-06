GF Vip 7, cast e rumors: spunta la lista dei ’15’, quota senior e junior

Alfonso Signorini al lavoro per il nuovo cast del Grande Fratello Vip 7. La calura estiva non sta fermando le trattative che porteranno nel loft di Cinecittà nuovi ‘vipponi’ dal prossimo settembre. Biccy.it ha fatto il punto sui papabili ‘famosi’ che potrebbero varcare la fatidica ‘porta rossa’, facendo spuntare una lista di 15 nomi noti. Naturalmente, al momento, nessuno dei vip in questione è ufficialmente un concorrente del reality show. Per gli annunci ‘official’ bisognerà attendere qualche settimana. I colloqui però sono già cominciati, con la macchina organizzativa della trasmissione che si è messa al lavoro.

Uno dei nomi più quotati è quello di Antonino Spinalbese. L’ex di Belen Rodriguez ha dichiarato di recente di essere stato contattato dal GF Vip. E, cosa più importante, non ha smentito una sua eventuale partecipazione al reality. Si è tenuto sul vago. Alcuni rumors hanno raccontato che il giovane spezzino avrebbe ceduto alle lusinghe di Signorini.

Altro nome caldo è quello dell’ex senatore Antonio Razzi che si è candidato spontaneamente, narrando che già lo scorso anno è stato vicino ad entrare nella Casa più spiata d’Italia: “Sono sempre pronto a tutto, non ho paura di nessuno, faccio sempre di testa mia: Grande Fratello Vip? Vincerei. Diciamo che avevo fatto un provino l’anno scorso, ma poi non se n’è fatto nulla”. Razzi avrebbe le carte in regola per fare parte del cast.

Sempre per la quota ‘senior’, sarebbero state avviate trattative con la cantante Gigliola Cinquetti. C’è poi il caso Pamela Prati: la showgirl sarda è in cerca di riscatto dopo lo scandalo del ‘matrimonio fantasma’. In più occasioni ha lanciato appelli a Signorini il quale dovrà decidere se arruolarla o meno, cachet permettendo. Si è poi mormorato della possibilità di vedere nel gioco Alvaro Vitali, il fu ‘Pierino’.

Nei giorni scorsi, alcune testate specializzate in retroscena televisivi hanno fatto emergere anche il nome di Federico Fashion Style, anche se le ultime voci lo vedrebbero fuori dalla rosa del cast. Tuttavia le trattative possono cambiare rotta da un momento all’altro e c’è da attendersi anche repentine virate.

C’è poi la voce che vorrebbe Manuela Arcuri accostata alla trasmissione. Trattasi di una delle trattative più difficili vista l’allergia ai reality dell’attrice. Tuttavia in questi anni Signorini è riuscito a fare colpacci impensabili. Insomma, mai dire mai.

Altri papabili concorrenti sono: l’attrice Vera Gemma e il fidanzato Jeda Fidal, le influencer Asia Gianese e Antonella Fiordelisi, l’attore Max Felicitas, l’opinionista televisiva Patrizia Groppelli, la cantante Brenda Asnicar e la figlia di Vittorio Sgarbi, Evelina.

Ricapitolando, ecco la lista dei ’15’ suddivisa tra “Senior” (i primi 7 nomi) e “Junior” (gli ultimi 8):