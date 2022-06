Grande Fratello Vip 2022 gossip: chi sono i primi 7 concorrenti

Fervono i preparativi per la settima edizione del Grande Fratello Vip, in partenza su Canale 5 a fine settembre. In questo periodo Alfonso Signorini, conduttore e autore del reality show, avrebbe già deciso i primi concorrenti che dovrebbero varcare la famosa porta rossa in autunno. Stando a quanto riporta Pipol Tv pare che tra i nomi certi ci sia quello di Antonella Fiordelisi, ex spadista oggi modella e influencer spesso al centro della cronaca rosa.

Poco più che maggiorenne è diventata popolare per alcuni apprezzamenti del calciatore argentino Gonzalo Higuain, ex Napoli e Juventus: successivamente Antonella Fiordelisi si è fatta conoscere come tentatrice a Temptation Island e corteggiatrice a Uomini e Donne. Ha avuto un flirt con Ignazio Moser e per due anni ha amato Francesco Chiofalo, detto Lenticchio.

Già in passato Antonella Fiordelisi aveva sostenuto i provini per il GF Vip ma non era mai riuscita a diventare una gieffina a tutti gli effetti. Ora pare che gli autori abbiano cambiato idea e siano pronti ad accogliere a braccia aperte la bella di Salerno, che qualche tempo fa ha fatto notizia pure per una lite con Elisabetta Gregoraci, avvenuta a causa delle attenzioni social di Flavio Briatore.

Tra gli altri presunti concorrenti del Grande Fratello Vip 7:

Antonino Spinalbese (ex fidanzato di Belen Rodriguez e padre della figlia Luna Marì)

Gigliola Cinquetti

Federico Fashion Style

Patrizia Groppelli (compagna di Alessandro Sallusti e opinionista di Barbara d’Urso)

Asia Gianese (influencer nota per aver parcheggiato la sua auto sul sagrato del Duomo di Milano)

Max Felicitas (attore a luci rosse, considerato l’erede di Rocco Siffredi)

Quando inizia il Grande Fratello Vip 7

Stando a quanto rivelato in anteprima da Tv Blog, il Grande Fratello Vip 7 partirà su Canale 5 il prossimo lunedì 19 settembre. È stato Alfonso Signorini a chiedere alla rete di iniziare più tardi rispetto al passato in modo da avere una platea televisiva più ampia. Confermato inoltre il doppio appuntamento settimanale: ci sarà un diretta ogni lunedì e giovedì sera.

Mistero sui nuovi opinionisti del GF Vip

Al momento la produzione del Grande Fratello Vip non ha ancora scelto i nuovi opinionisti. Adriana Volpe e Sonia Bruganelli non sono state riconfermate. Nell’ultimo periodo si era parlato con una certa insistenza dell’arrivo di Amanda Lear e Katia Ricciarelli ma sembra che le trattative non siano andate a buon fine.