Signorini si è ricoverato in ospedale: motivi e cause, parla il conduttore

Alfonso Signorini, di soppiatto, ha rivelato di essersi ricoverato in ospedale di recente. Il conduttore del Grande Fratello Vip, con un editoriale scritto nell’ultimo numero di Chi Magazine, ha raccontato di essere rimasto per un paio di giorni all’ospedale San Raffaele di Milano. L’articolo è stato tutto incentrato sui ringraziamenti del personale sanitario e sulla riflessione relativa alle persone impegnate in corsia in prima linea. Dal suo discorso è emerso che si è recato nella clinica milanese per degli esami. A un certo punto, però, ha narrato di essersi anche dovuto sottoporre a un’anestesia. Non ha aggiunto nulla di più circa le sue condizioni di salute e sui motivi del ricovero.

“Di recente mi sono ricoverato al San Raffaele, eccellenza ospedaliera alle porte di Milano. Ne sono uscito più ricco”. Così ha esordito il demiurgo del GF Vip, reality show ereditato da Ilary Blasi. “Ho conosciuto medici straordinari – ha aggiunto -, che svolgono il loro lavoro con entusiasmo e dedizione assoluta, che arrivano alle 9 di sera dopo una lunga giornata tra corsie e sale operatorie e che trovano ancora il tempo per venire in camera tua, nonostante la stanchezza stampata sul volto, a chiederti come stai”.

“Esistono infermieri e infermiere che sanno ancora abbracciare – ha proseguito -, che conoscono anche il valore di una buona parola, e anche il gusto di una sana risalta per sdrammatizzare l’attesa del responso di un esame”. Spazio quindi al racconto di quando gli è stata somministrata l’anestesia: “Mentre mi trovavo dietro un paravento in attesa dell’anestesia (è il momento più brutto, in cui ti senti veramente solo), è venuta una dottoressa che non conoscevo, semplicemente per dirmi grazie per farle ogni settimana compagnia con i miei editoriali. E le sue parole, così affettuose, così sentite, in quel momento per me sono state una carezza d’amore”.

Il direttore di Chi ha così concluso:

“Ho respirato a pieni polmoni, non solo per il sole che mi scaldava la pelle e l’aria che sapeva d’estate, ma perché avevo davvero toccato con mano l’amore. Sì perché l’amore esiste anche e soprattutto quello che si manifesta tra persone che non si conoscono e che ci fa sentire connessi, empatici con la vita e il cuore degli altri. Non è retorica, credetemi, è qualcosa di bello, a cui non siamo abituati. E se la sofferenza serve a qualcosa, certamente serve anche a prendere coscienza di questo”.

Alfonso Signorini pronto per il Grande Fratello Vip 7: cambio opinioniste e lista delle autocandidature

Signorini è già al lavoro per confezionare la prossima stagione del Grande Fratello Vip, la numero sette. Per lui, la terza consecutiva. Il reality show più spiato d’Italia tornerà in onda il prossimo settembre, naturalmente su Canale Cinque. Con ogni probabilità Mediaset opterà di nuovo per la formula con la clausola ‘prolungamento’. Altrimenti detto, il programma, laddove otterrà dati confortanti sul fronte share e ascolti, verrà allungato, come già avvenuto nelle ultime due edizioni.

Il giornalista pare inoltre orientato a cambiare in blocco le opinioniste. Dunque Sonia Bruganelli e Adriana Volpe lasceranno liberi gli ambiti scranni della trasmissione. Si mormora che Signorini abbia opzionato Katia Ricciarelli, tra i protagonisti del GF Vip 6 in qualità di concorrente. Al momento, però, non c’è alcuna conferma ufficiale.

Stesso discorso vale per il cast: la produzione è al lavoro e sta cominciando ad avviare le trattative. Come ogni anno c’è una lunga lista di autocandidature. Tra queste spicca quella di Pamela Prati che, dopo lo scandalo del matrimonio fantasma con l’evanescente Mark Caltagirone, è in cerca di riscatto.