GF Vip 7, ex di Amici si candida: “Signorini deve mantenere la parola”

Ci sarà un ex ballerino di Amici tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 7? L’estate come sempre sarà ricca di nomi e di candidati alla prossima edizione del reality show, tra chi viene scelto e chi invece si candida. Tra questi ultimi c’è proprio l’ex ballerino in questione, che pare abbia già sostenuto il provino in passato con Alfonso Signorini. Quella volta alla fine non se ne fece nulla, ma lui non demorde e torna a chiedere di partecipare al reality. Si tratta di Tony Aglianò, allievo della sesta edizione, quella in cui c’erano anche Karima, Manuel Aspidi, Agata Reale e che fu vinta da Federico Angelucci.

Di recente è tornato in televisione nei salotti di Barbara d’Urso per difendere l’amica Selvaggia Roma, proprio quando lei era nella Casa del GF Vip. Adesso in quella Casa vorrebbe entrarci lui e lo ha fatto sapere tramite Biccy. Ha deciso di fare un altro tentativo, anche perché quando ha sostenuto il primo provino pare non sia andato così male. Tony ha parlato di una chiacchierata lunga un’ora con Signorini e con Irene Ghergo, un’autrice. Aveva già conosciuto Alfonso quando lo intervistò a Verissimo dopo l’esperienza ad Amici. Quindi ha aggiunto:

“Mi ha detto che mi avrebbe risentito dopo due mesi per il provino ufficiale, ma non l’ho più sentito. Vorrei invitarlo a mantenere la parola data, mi ha detto che mi avrebbe riconvocato”

Dunque Signorini non avrebbe mantenuto la promessa, ma forse un “ci risentiamo” durante un colloquio per la tv vale quanto un “le faremo sapere” a un colloquio di lavoro. Ovvero: se non si fanno risentire, è un no. Tony Aglianò vuole il Grande Fratello Vip, ha le idee ben chiare. Ha anche ben chiari gli argomenti e le storie da offrire al conduttore per le sue amate storie. L’ex allievo di Amici vorrebbe partecipare perché non parla con suo papà da due anni, ovvero da quando ha scoperto dalla televisione la sua omosessualità. “Proprio al Grande Fratello Cristiano Malgioglio ha detto che io ero l’ex di Giacomo Urtis e mio padre lo ha scoperto così”, ha aggiunto.

Insomma, Tony Aglianò vuole partecipare al GF Vip perché sente di dover chiudere un cerchio, vuole che si risolva questo problema con suo padre nel luogo in cui è nato. D’altronde, come ha fatto notare, non sarebbe la prima volta che Signorini fa ricongiungere le famiglie, quindi lui vorrebbe approfittare di questo per riallacciare i rapporti col padre.