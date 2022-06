La professoressa siciliana nonché ex concorrente del Grande Fratello 16 si è sposata a Noto, in Sicilia: tutto sull’evento

Lorenzo Cascino, 49 anni e Ambra Lombardo, 36, sono marito e moglie. L’ex concorrente del Grande Fratello 16 – nonché professoressa e personaggio televisivo – e l’imprenditore si sono sposati a Noto (suggestiva località in provincia di Siracusa) lungo la giornata di sabato 18 giugno. Una cerimonia a cui hanno partecipato i parenti e gli amici stretti della coppia. A rubare la scena a tutti è stata la sposa, stupenda in un magnifico abito nuziale bianco dal sontuoso strascico. Anche Cascino ha optato per un vestito elegante: pantaloni e tight blu, abbinati a una deliziosa cravatta.

Ad annunciare che il fatidico “sì” è arrivato sono stati diversi invitati all’evento che hanno diffuso sui social le prime immagini di Lorenzo e Ambra sposi. Tutto è filato liscio e dopo che c’è stato lo scambio delle promesse eterne in chiesa è arrivato il tradizionale lancio del riso. Anche la Lombardo ha provveduto a far sapere di essersi sposata attraverso un dolce post pubblicato su Instagram in cui la si vede di schiena mentre entra in chiesa. “Vi racconto la felicità”, ha chiosato nel diramare la foto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ambra Lombardo (@ambralombardo.official)

Sotto al post si sono fatti vivi diversi volti noti, oltre a tantissimi fan. Natasha Stefanenko, Valentina Vignali e Francesca Barra sono state le prime vip a congratularsi con l’insegnante siciliana. A queste, si sono aggiunti moltissimi ‘fan’ della prof che l’hanno trovata stupenda. “La più bella sposa di sempre”, ha azzardato qualcuno. In effetti la Lombardo era una meraviglia: già dotata da madre natura di una bellezza ‘gentile’, nel fantastico abito nuziale confezionato dallo stilista Antonino Cedro è apparsa ancor più magnifica.

Nata a Modica il 10 gennaio 1986, Ambra ha raggiunto la popolarità partecipando al Grande Fratello 16. Nella Casa più spiata d’Italia conobbe Kikò Nalli, con il quale avviò una relazione sentimentale che giunse al capolinea nel giro di qualche mese. La rottura fu zeppa di polemiche e veleni, con l’hair stylist e la prof che si punzecchiarono a distanza in diverse occasioni. La Lombardo, dopo il GF, ha avuto altri ruoli in tv, venendo ad esempio scelta da Piero Chiambretti che l’ha voluta nel programma sportivo Tiki Taka.

Chi è Lorenzo Cascino, il marito di Ambra Lombardo

Lorenzo Cascino, 49 anni, è un imprenditore ed esperto di comunicazione aziendale. Lavora come responsabile dello sviluppo commerciale per un brand di design di interni, Visionnaire Home, con sede in America, a Los Angeles. In passato ha lavorato anche nel mondo dello sport: è stato il supervisor del marketing e della comunicazione dello Spezia Calcio.