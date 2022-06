Giovanni Allevi ha un tumore, la rivelazione: “Un mieloma”, tour cancellato

Giovanni Allevi ha rivelato di avere un tumore, un mieloma per la precisione. I fan hanno appreso tramite il profilo Instagram del compositore che dovrà fermarsi per qualche tempo, quello necessario a curarsi e a rimettersi. Poi tornerà alla sua musica, o meglio quella non la abbandonerà neanche in questo momento ma tornerà a esibirsi per il suo pubblico al più presto possibile. Per ora sente di doversi fermare per lottare contro questo tumore che lo ha colpito, lo ha scritto senza troppi giri di parole e in modo chiaro e tondo. Va da sé, come sottolineato già in altre news, che il tour Estasi 2022 sia sospeso al momento, se non cancellato.

Allevi ha scritto un messaggio sul suo profilo Instagram allegandolo a una foto in cui scrive uno spartito musicale. Il pianista, 53 anni, ha scelto di non nascondersi dietro annunci generici o un altrettanto generico “sono malato”. Di certo ha evitato così lo scatenarsi di gossip e ipotesi sul suo stato di salute, la solita gara a chi ne sa di più che scatta quando un personaggio noto non scende nei dettagli di ciò che sta capitando. Giovanni Allevi ha parlato del suo mieloma, in modo diretto e sincero:

“Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa. La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto”

Nella seconda parte del messaggio ha scritto di aver sempre combattuto i suoi “draghi interiori” insieme al suo pubblico, in concerto e grazie alla musica. Stavolta andrà diversamente: “Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco”. Sono tanti già i commenti in cui fan e sostenitori hanno espresso la loro vicinanza. Così come ci sono tantissimi commenti in cui gli utenti si sono limitati a mettere dei cuori, in segno di affetto e sostegno a Giovanni Allevi.

Cos’è il mieloma, il tumore che ha colpito Giovanni Allevi

Il mieloma di Giovanni Allevi è un tumore che colpisce un tipo particolare di cellule del midollo osseo, le plasmacellule. Questo si legge sul sito AIRC, che spiega cos’è questa malattia. Le cellule colpite da questo tumore derivano dai linfociti B e hanno il compito di produrre gli anticorpi per combattere le infezioni. Si trovano nel midollo osseo, per l’appunto, e quando si verifica una moltiplicazione abnorme e incontrollata di una plasmacellula prende si crea “una popolazione (un clone) di cellule tumorali”. Questo tipo di tumore comporta problemi alle ossa. Sviluppa infatti delle cellule responsabili della demolizione del tessuto osseo.